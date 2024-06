Le gonne lunghe sono un capo versatile e di grande impatto, capace di trasformare ogni outfit in una dichiarazione di stile: i modelli che indosseremo per l’estate 2024

Una delle principali tendenze emerse dalle passerelle primavera estate 2024 sono le gonne lunghe in tante varianti. Dai modelli dalle linee fluide in cotone leggero a quelli in stoffa semitrasparente, più strutturati ed eleganti per la sera. Dalle gonne lunghe in denim, vero must-have per look urban e casual, alle gonne lunghe a palloncino o svasate, dal fascino bohémien e romantico.

Tanti tessuti, tagli e applicazioni diverse ma il diktat è uno: lunghezza rigorosamente al polpaccio, o qualche centimetro sotto. Come sfruttare al meglio questa tendenza? Noi di chedonna.it di diamo qualche idea e qualche consiglio su come abbinare le gonne lunghe per creare dei look estivi comodi e super trendy.

L’estate 2024 è all’insegna delle gonne lunghe e chic

Glamour e versatili, perfette per ogni occasione, le gonne lunghe che abbiamo visto sfilare sulle passerelle di quasi tutti i brand di moda spaziano dalle linee pulite e minimaliste alle forme svasate e sbarazzine. I modelli in tessuti leggeri come il lino o il cotone sono ideali per look estivi freschi e sofisticati. Le gonne lunghe a stampa floreale o con dettagli in pizzo, come quelle portate in passerella da Dior, Bottega Veneta e Balmain, sono sofisticate e romantiche ed evocano un’eleganza senza tempo.

La combo perfetta per l’estate 2024 è gonna lunga e colore monocromatico, come i modelli visti nelle sfilate di Prada, che la propone in tessuti semitrasparenti, Diesel, Etro e David Koma. Sportmax e Givenchy propongono gonne lunghe ricoperte di fiori tridimensionali, mentre Alberta Ferretti e Alexander McQueen per l’estate 2024 hanno portato in passerella minigonne con frange applicate che ne prolungano la lunghezza fino ai piedi.

Altra tendenza di questa estate 2024 sono le gonne lunghe trasparenti e quelle con lavorazione a crochet, ideali per uno stile boho-chic. Molto più pratiche e versatili delle minigonne, le gonne lunghe sono perfette per le vacanze estive e consentono di passare dalla spiaggia alle serate cambiando solo gli accessori.

Un esempio? Per un look da spiaggia scegli una gonna lunga in cotone leggero o lino, da abbinare a un costume intero che funge anche da body. Completa l’outfit con un cappello a tesa larga, occhiali da sole e una borsa di paglia. Per la sera basta aggiungere una blusa leggera e un paio di sandali con zeppa, e il gioco è fatto!

Gonne lunghe, gli stili per l’estate 2024 dalla città alla spiaggia

Sono tanti i look con gonna maxi da copiare per essere sempre super trendy. Per un outfit boho, scegli una gonna lunga con stampe floreali o etniche, oppure con frange. Abbinala ad una blusa morbida con dettagli in pizzo o a un top crochet.

Completa il look con accessori etnici come collane lunghe, bracciali colorati e una borsa a tracolla con frange. Ai piedi, sandali alla schiava o stivaletti estivi sono perfetti per aggiungere il tocco finale di stile bohémien.

Se preferisci un look più sobrio e minimalista, puoi abbinare le gonne lunghe a capi essenziali e puliti. Una gonna lunga a tinta unita, magari in colori neutri come il bianco, il beige o il nero, può essere abbinata a un top aderente o a una camicia classica.

Indossa un blazer leggero per aggiunge un tocco di eleganza effortless. Gli accessori in questo caso devono essere discreti: una collana sottile, orecchini a bottone e una borsa a mano strutturata. Le scarpe ideali per questo look sono sandali minimalisti o ballerine eleganti.

Le gonne lunghe per uno stile sporty chic e urban

Gonna lunga e sneakers sono la combo perfetta per un look sporty chic, ideale per chi non vuole rinunciare alla comodità senza sacrificare lo stile. Scegli una gonna lunga in tessuto tecnico o con dettagli come coulisse e tasche laterali. Abbinala a una t-shirt basic o a un top sportivo.

Per completare l’outfit perfetto per una giornata dinamica indossa un paio di sneakers bianche e uno zainetto. Puoi accessoriare anche con un cappellino da baseball e occhiali da sole a specchio per tocco più street.

Per un look casual e urbano, perfetto per le giornate in città, puoi abbinare le gonne lunghe a capi più informali e pratici. Un’idea? Una gonna lunga in denim abbinata a una t-shirt grafica o a un tank top. Un giubbino di jeans o una giacca di pelle leggera aggiungono al look un tocco di carattere.

Accessoria l’outfit con una borsa a tracolla capiente e un paio di occhiali da sole trendy. Le scarpe ideali, perfette per muoversi comodamente in città e per completare questo look, sono le sneakers o un paio di sandali flat.

I modelli glamour e romantici

Le gonne lunghe non sono adatte solo alla spiaggia e alla città: nei tessuti e nei colori giusti possono trasformarsi in capi sofisticati e glamour per le serate estive. Per un look da sera opta per gonne lunghe in tessuti lucidi come il satin o con paillettes applicate, come visto sulla passerella primavera estate 2024 di Giorgio Armani. Abbinale a top eleganti, magari con scolli profondi o spalline sottili.

Completa il look con un paio di sandali con tacco e una clutch scintillante. Scegli accessori preziosi: orecchini pendenti, bracciali dorati e anelli vistosi. Un make-up luminoso e una pettinatura con capelli raccolti in uno chignon sono il beauty look perfetto per una serata estiva speciale.

Se ami lo stile romantico e femminile le gonne lunghe sono il capo ideale: scegli una gonna lunga in tessuti leggeri e vaporosi, come il tulle o lo chiffon, in tonalità pastello o con stampe delicate. Abbinala a una blusa con dettagli romantici come volant o fiocchi e completa il look con un paio di sandali con tacco medio e una borsetta a mano. Come accessori scegli gioielli raffinati e delicati, come braccialetti sottili e collane con ciondoli. Completa il look con trucco e capelli naturali.

Come abbiamo visto le gonne lunghe sono capaci di trasformare ogni outfit estivo in una dichiarazione di stile: sperimenta, divertiti e trova la combinazione perfetta per te, per un’estate 2024 nel segno dell‘eleganza e della creatività.