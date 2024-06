Finalmente l’estate 2024 è arrivata: se sei alla ricerca di ispirazioni e di idee per i costumi da sfoggiare in spiaggia o in piscina, vediamo i modelli preferiti dalle Vip.

Siamo ormai nella terza settimana di giugno, oggi è il primo giorno d’estate e le temperature si fanno bollenti non solo per il sole, ma per le tante celebrities e influencer che si spogliano. I primi modelli sfoggiati delle Vip, tutti costumi da bagno che rispecchiano le tendenze per l’estate 2024, sono davvero audaci.

Dal bikini a vita alta con dettagli cut-out indossato da Diletta Leotta al bikini glitterato di Cristina Marino, dai modelli indossati dalle sorelle Belen e Cecilia Rodriguez ai bikini con stampe animalier, che quest’anno sono una delle tendenze più hot, vediamo quali sono i costumi da bagno amati dalle Vip e ai quali ispirarci per l’estate 2024.

Estate 2024, i costumi da bagno delle Vip

Alcune delle celebrities nostrane sono al mare, altre Vip si rinfrescano con un tuffo in piscina, vediamo i loro costumi preferiti: i modelli e i colori da copiare per le vacanze dell’estate 2024.

Iniziamo la nostra panoramica sui costumi indossati dalle Vip in questo inizio di estate 2024 con Diletta Leotta, che domani 22 giugno sposerà il calciatore tedesco Loris Karius, dal quale nell’agosto scorso ha avuto la piccola Aria.

Le nozze, alle quali sono invitati circa 160 Vip tra i quali la damigella di Diletta, che sarà l’amica Elodie, si svolgeranno in un lussuoso resort a Vulcano, una delle perle delle Eolie.

La conduttrice sportiva si trova da qualche giorno sull’isola, ed ha già condiviso vari scatti in costume. In uno di questi indossa un bikini a vita alta con dettagli cut out sia sullo slip che sulla parte superiore: un modello ad alto tasso di sensualità. In un altro scatto invece Diletta, che da anni è testimonial Intimissimi Uomo, sfoggia invece un boxer a righe da uomo abbinato ad un reggiseno a triangolo bianco. E naturalmente riesce ad essere supersexy anche con un costume maschile.

Belen e Cecilia Rodriguez nei costumi del loro brand

Ormai manca davvero pochissimo anche per le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che saranno celebrate il 30 giugno. La showgirl e designer argentina, che per l’estate 2024 ha firmato una capsule collection per Shein, tra una prova dell’abito da sposa e l’altro si rilassa prendendo il sole.

Uno degli ultimi costumi scelti da Cecilia è un bikini nero con laccetti che mette in evidenza il suo fisico asciutto, sul quale ha indossato un caftano arancio con microstampa a pois neri. La marca? Naturalmente Me Fui, il brand di beachwear che Cecilia ha fondato insieme alla sorella Belen Rodriguez.

E sempre di Me Fui è anche il bikini indossato da Belen nel primo scatto in costume da bagno condiviso qualche settimana fa sul suo account Instagram.

La bella showgirl argentina, in una tappa a Nervi, località di mare affacciato su una scogliera nella perte più orientale di Genova, indossa un bikini colorato del suo brand su un paio di shorts in denim. Qualche giorno fa poi Belen ha condiviso un altro scatto dove indossa un bikini marrone con reggiseno a balconcino, anche questo di Me Fui.

I costumi tinta unita sfoggiati dalle Vip per l’estate 2024

Cristina Marino, da tre anni moglie di Luca Argentero e mamma di Nina Speranza e di Noè Roberto, sfoggia il suo fisico perfetto fasciato in un bikini marrone glitterato di Calzedonia.

La bellissima modella Paola Turani, in vacanza con il marito e il figlio a Palmarola, piccolo gioiello dell’arcipelago delle Pontine, nel Lazio, ha condiviso uno scatto dove indossa un micro bikini marrone scuro.

Chiara Ferragni, nella sua prima estate da sola dopo il ciclone mediatico che ha stravolto la sua esistenza e dopo la separazione da Fedez, in questi giorni si trova a Capri.

L’ex regina delle influencer, tornata sui social dopo un periodo di astensione, ha condiviso uno scatto dove indossa un succinto bikini con laccetti color verde acqua.

Estate 2024, i costumi delle VIP: il trend animalier

Uno dei trend per i costumi dell’estate 2024 sono le stampe animalier, e sono davvero tante le Vip che seguono questa tendenza. Ad esempio Giulia De Lellis, che ha condiviso alcuni scatti in piscina con indosso un bikini zebrato di Tezenis.

La nota influencer e personaggio televisivo l’anno scorso ha lanciato anche Audrer, un brand di prodotti skincare performanti e multi-purpose, con il quale questa estate ha collaborato ad una capsule di costumi con Bikini Lovers disponibili in vari modelli e in tre colori: bianco, rosa e bordeaux.

Costume zebrato anche per Elisabetta Canalis: si tratta di uno dei modelli della capsule che l’ex velina, showgirl e attrice ha firmato per Wikini. Una collezione di costumi da bagno per l’estate 2024 che comprende una trentina di modelli tra bikini, trikini e costumi interi.

Già a fine maggio Alessia Marcuzzi ha condiviso su Instagram alcuni scatti che la ritraggono, a 51 anni, in perfetta forma fisica. La showgirl e conduttrice, in vacanza a Positano, ha indossato un bikini in pattern animalier zebrato del brand Ele Collection.

Ha scelto l’animalier anche Giulia Calcaterra durante il suo soggiorno in uno splendido resort delle Maldive. La fitness coach e influencer ha indossato un bikini del suo brand Selvatica.

Costumi estate 2024, i colori e le fantasie di tendenza

Come abbiamo visto, molte Vip hanno optato per costumi in colore unico o animalier per l’estate 2024, ma Melissa Satta, in vacanza a Capri, ha scelto invece un bikini Yamamay con stampa di onde tropicali e gonnellino abbinato.

L’ex velina, oggi showgirl e modella, ha appena ufficializzato la sua love story con Carlo Gussalli Beretta, ex di Giulia De Lellis, dopo la fine della relazione con Matteo Berrettini.

Concludiamo questa vetrina sui costumi indossati dalle Vip con l’immancabile Ilary Blasi. In vacanza con la sorella e le amiche a Ponza, l’ex signora Totti fa sfoggio del suo fisico in un bikini a fascia del brand etico e sostenibile Mermazing Beachwear: il modello si chiama Nausicaa, come la bellissima figlia del re dei Feaci che nell’Odissea accoglie e conforta Ulisse naufrago.

Da questi primi scatti condivisi dalle Vip sui social emergono chiaramente quali saranno i costumi più amati dell’estate 2024: dai modelli minimal ai bikini con tagli strategici, dalla tinta unita alle stampe floreali, ce n’è davvero per tutti i gusti: a te la scelta!