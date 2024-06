Consigli per minimizzare i fianchi larghi e mettere in risalto la silhouette con capi d’abbigliamento, colori, motivi e modelli di tendenza per l’estate 2024.

Tra pochi giorni sarà finalmente estate, la stagione del mare e delle vacanze, la più attesa dell’anno. Se stai per fare un giro di shopping alla ricerca di nuovi capi da mettere nel guardaroba e hai un fisico caratterizzato dai fianchi larghi, in questo articolo ti sveliamo alcuni trucchi che possono aiutarti a minimizzarli e mettere in risalto i tuoi punti di forza.

Vediamo insieme quali sono gli abiti, i colori, le fantasie e gli accessori da scegliere per valorizzare un fisico con i fianchi larghi, insieme a qualche consiglio di stile.

Moda, gli abiti che valorizzano i fianchi larghi

Se hai i fianchi larghi, sappi che la chiave per creare il giusto look è individuare capi che bilancino armoniosamente le proporzioni. Per prima cosa, devi enfatizzare la vita: scegli abiti con cintura oppure con dettagli come pieghe, arricciature o fasce che sottolineano il punto vita. L’altro segreto è bilanciare spalle e fianchi: indossa top e abiti con scollature a V, maniche a sbuffo o decorazioni sulle spalle per evidenziare il busto.

Una gonna ampia, a ruota o a trapezio, servirà ad equilibrare l’ampiezza dei fianchi. Punta su lunghezze strategiche: gonne e abiti midi o maxi che slanciano la figura, evitando il taglio all’altezza dei fianchi. Pantaloni a vita alta che allungano visivamente le gambe.

Insomma, una delle astuzie per minimizzare i fianchi larghi è giocare sulle proporzioni: abbina pantaloni e jeans a vita alta con giacche o top attillati per enfatizzare il punto vita. Ideali anche gli slip dress indossati con blazer o giacche aperte.

10 idee per il guardaroba estivo 2024

Se hai i fianchi larghi, per l’estate 2024 ti consigliamo di puntare su abiti dal taglio ad A e a trapezio, che creano una silhouette slanciata e lineare. Tessuti fluidi come crêpe, seta e viscosa sono ideali per conferire leggerezza e movimento.

Un’altra opzione da aggiungere alla shopping list? I pantaloni palazzo, che aiutano a sfilare la figura. Eccoti 10 idee top tra le tendenze per il guardaroba dell’estate 2024.

1. Abiti A-Line

Gli abiti a trapezio o A-line sono perfetti per bilanciare i fianchi. Si stringono in vita e si allargano verso il basso, creando una silhouette armoniosa. Scegli tessuti leggeri e fluidi che si muovono con te, come il cotone o il lino.

2. Wrap Dress

Gli abiti a portafoglio sono un altro must-have. La loro chiusura regolabile ti permette di evidenziare la vita, distogliendo l’attenzione dai fianchi. Opta per colori vivaci o stampe divertenti per aggiungere un tocco di personalità.

3. Il maxi dress

Le sue linee lunghe e fluttuanti allungano la figura e coprono i fianchi, donando un effetto snellente. Opta per maxi dress con vita alta per evidenziare la parte più stretta del corpo. I maxi dress con spacchi laterali aggiungono un tocco sexy al look, senza rinunciare alla comodità.

4. Abiti in maglia

Gli abiti in maglia sono perfetti per le giornate più fresche d’estate. Questo tessuto avvolgente si adatta alle curve del corpo senza stringere troppo sui fianchi. Scegli modelli con dettagli come spacchi laterali o scolli particolari per aggiungere un tocco di originalità. Gli abiti in maglia possono essere abbinati a sandali flat per un look casual o a tacchi alti per un’occasione speciale.

Fianchi larghi, gli abiti per le occasioni eleganti

5. Abiti a tunica

Gli abiti a tunica sono il must-have per chi in estate cerca comfort e freschezza: questo modello, solitamente ampio e leggero, è perfetto per le giornate più calde. Le tuniche possono essere indossate da sole come abiti, oppure abbinate a leggings o pantaloni skinny per un look più versatile. Scegli modelli con dettagli come ricami o inserti in pizzo per un tocco boho-chic.

6. Abiti monospalla

Se vuoi osare con qualcosa di diverso, gli abiti monospalla sono la scelta top: questo modello attira l’attenzione sulla parte superiore del corpo, distogliendola dai fianchi. È ideale per eventi serali o feste estive. Scegli modelli asimmetrici con dettagli come volant o pieghe per un look davvero unico.

7. Abiti in stile impero

Questo modello è ideale per chi desidera minimizzare i fianchi perché il taglio sotto il seno crea una linea fluida che scivola lungo il corpo e dona un aspetto romantico e femminile: è un abito da cerimonia perfetto se hai i fianchi larghi se abbinato a sandali gioiello e ad accessori statement.

Gli altri capi da mettere nell’armadio

8. Gonne a vita alta

Le gonne a vita alta, soprattutto quelle svasate, sono fantastiche per accentuare la vita e creare un effetto snellente sui fianchi. Le gonne midi sono particolarmente chic e versatili per diverse occasioni.

9. Pantaloni a palazzo

Se hai i fianchi larghi i pantaloni ideali per te sono quelli a palazzo: con la loro linea ampia, bilanciano la figura e allungano le gambe. Scegli modelli con una vita alta per un effetto ancora più slanciato. Colori neutri come il bianco, il beige e il nero sono sempre una scelta elegante, ma non temere di osare con tinte più vivaci.

10. Top con dettagli sulle spalle

Per minimizzare i fianchi larghi, sposta l’attenzione verso la parte superiore del corpo con top che hanno dettagli interessanti sulle spalle, come volant, spalline sottili o scolli a barca. Le camicie con spalle scoperte o off-the-shoulder sono perfette per un look estivo fresco e femminile.

Fianchi larghi, i colori e le fantasie da scegliere

Anche la scelta di colori, fantasie e stampe giuste può aiutare a valorizzare un fisico a clessidra caratterizzato dai fianchi larghi. Utilizza il color blocking per creare equilibrio: colori scuri sulla parte inferiore e tonalità più chiare o vivaci sulla parte superiore.

Le tinte unite e neutre come bianco, crema, beige, grigio, nero, ad esempio creano un effetto slimming e allungano la figura. I colori pastello di tendenza per l’estate 2024 come azzurro cielo, verde menta, rosa cipria invece hanno un effetto addolcente e armonioso. Anche le sfumature scure come navy, borgogna, verde bosco sfilano visivamente la silhouette. Evita invece le tinte troppo vivaci o accese come rosso, arancione, giallo: possono enfatizzare eccessivamente le curve.

Quali sono le fantasie da scegliere e quelle da evitare per valorizzare un fisico con i fianchi larghi? Sì alle stampe verticali come righe, geometrie lineari, motivi a chevron: allungano la figura. Consigliati anche i disegni asimmetrici e diagonali perché creano un effetto snellente.

Se ami le fantasie punta su micro-fantasie punto su punto, pied-de-poule o micro-fiori: hanno un effetto visivamente più compatto. Evita invece i pattern troppo grandi o ampi, perché possono ingrandire visivamente i fianchi, e le stampe troppo contrastanti o caotiche: rischiano di appesantire la silhouette.

Gli accessori per completare il look

Ecco alcuni accessori chiave per l’estate 2024 che possono aiutarti a bilanciare le proporzioni se hai i fianchi larghi.

1. Cinture in vita

La cintura, indossata nel modo giusto, è un accessorio che valorizza l’outfit e sottolinea il punto vita, creando un effetto slanciato e valorizzando le curve. Punta su modelli sottili in pelle, in stoffa su catenelle di metallo che seguono la forma del corpo.

2. Foulard e stole

Puoi usare accessori come foulard, scialli e stole in seta o in tessuti leggeri per creare un punto focale sul busto e distrarre l’attenzione dai fianchi.

3. Borse a spalla e a mano

Le borse portate a spalla o in mano attirano lo sguardo sul busto e sulle braccia, bilanciando le proporzioni. Evita borse troppo grandi che appesantirebbero la figura.

Se ami i bijoux e i gioielli, scegli collane lunghe e orecchini pendenti. Anche le scarpe giocano un ruolo importante: i sandali con zeppa o tacchi aiutano a slanciare la figura, mentre scarpe flat e sneakers sono ideali per un look casual ma stiloso.

Sperimenta con diversi stili, colori e accessori per creare il look perfetto che riflette la tua personalità e il tuo stile unico. Buono shopping e buon divertimento con la moda estiva!