Le tendenze delle scarpe da sposa nel 2024 celebrano lo stile, il glamour e l’individualità. Dalle scintillanti applicazioni ai colori vivaci, i modelli per completare il look nuziale.

Nel look da sposa le scarpe non sono un banale dettaglio, ma un accessorio fondamentale per completare l’abito e definire lo stile nel giorno del matrimonio. Le calzature vanno quindi scelte la massima con cura e attenzione, tenendo in considerazione le tendenze, sì, ma anche diversi altri fattori come lo stile dell’abito da sposa, il colore, l’altezza del tacco e il comfort. Perché la comodità, il giorno delle nozze, è tutto!

Quali sono le tendenze delle scarpe da sposa per il 2024? Dall’altezza dei tacchi alle nuance, dai materiali alle applicazioni, vediamo nel dettaglio i nuovi modelli che seguono gli ultimi trend di stagione.

Scarpe da sposa, le tendenze moda 2024

Per le spose del 2024, le tendenze scarpe si concentrano su dettagli glamour e femminili come le applicazioni di brillantini, i sandali con plateau e diversi modelli raffinati e femminili. Per quanto riguarda il colore, i più richiesti restano sempre il bianco e il color carne, che si adattano particolarmente a chi indossa un abito in stile principesco, perché non distolgono l’attenzione dai ricami e dai dettagli elaborati.

Ma tra le nuove tendenze per il 2024 fanno irruzione anche colori più audaci come il blu, il rosso, il rosa shocking, il lavanda e persino i toni metallici come l’oro e l’argento. Le calzature colorate sono un modo originale per aggiungere un tocco di personalità ai classici abiti bianchi o avorio.

Tra i modelli di tendenza troviamo le décolleté con tacco alto, perfette su un modello a sirena, che è l’abito da sposa ideale per un fisico a clessidra, o con kitten heel, la scelta ideale da abbinare ad un abito classico ed elegante. I sandali con tacco basso o le ballerine flat sono invece perfetti per un abito boho chic dallo stile più sbarazzino e informale.

Se l’abito da sposa abito è corto si può osare con scarpe più particolari, come sandali con tacco gioiello o addirittura sneakers personalizzate. Le décolleté in raso lucido con punta affusolata e tacco sottile sono il modello di scarpe ideale da abbinare ad un abito da sposa in stile più minimal ed elegante. Tra le tendenze sposa 2024 troviamo anche le scarpe nude, da abbinare ad abiti vaporosi e romantici.

Dettagli e tocchi glamour

Le ultime tendenze delle scarpe da sposa si concentrano su dettagli come fibbie gioiello, applicazioni di piume o cristalli, cinturini incrociati alla caviglia e plateau, per aggiungere qualche centimetro di altezza in più. I fiocchi e i nastri, dettagli romantici e femminili che aggiungono un tocco di raffinatezza al look nuziale, sono un altro grande trend per le scarpe da sposa nel 2024.

Dai grandi fiocchi di raso ai più discreti fiocchetti di perle, questi tocchi preziosi rendono le scarpe da sposa ancor più regali e uniche. Dalle passerelle arrivano modelli di scarpe da sposa impreziositi da applicazioni elaborate con dettagli preziosi come cristalli, pizzo, perline e applicazioni floreali.

Per le spose che desiderano un look più sensuale sono molto di tendenza i modelli di scarpe con trasparenze e aperture, ma anche i sandali con cinturino alla caviglia, che mettono in mostra le gambe in modo sottile.

Scarpe da sposa, la scelta del tacco

L’altezza del tacco è una scelta personale che deve essere basata innanzitutto sulla comodità, e poi sulla statura della sposa. Se non si è abituate a indossare i tacchi alti, è consigliabile optare per un tacco più basso o per delle ballerine flat.

I tacchi larghi e stabili, come quelli a blocco o con plateau, sono ideali per garantire comfort e sicurezza durante il grande giorno perché offrono un’ottima distribuzione del peso e una base solida per stare in piedi tutto il giorno e…danzare tutta la notte! Tra le tendenze più accattivanti per il 2024 troviamo proprio i sandali con plateau, scarpe che aggiungono altezza e slanciano la figura, perfette da indossare sotto un abito da sposa lungo.

Oltre all’altezza dei tacco, per assicurarsi la comodità la sposa può scegliere scarpe con cinturini regolabili o fasce elastiche attorno alla caviglia, dettagli non solo aggiungono un tocco di eleganza, ma anche maggiore stabilità e supporto per il piede. Un’altra caratteristica da considerare nella scelta sono le suole imbottite e ammortizzanti, che garantiscono un maggiore assorbimento degli urti e un comfort prolungato, anche dopo ore.

Scarpe da sposa di tendenza, glamour ma anche comode

Per quanto riguarda i materiali, tra i più gettonati troviamo la pelle, il satin e il pizzo. La scelta dipende ovviamente dallo stile dell’abito e dalle preferenze personali della sposa. Per scongiurare la formazione di vesciche e prevenire dolori ai piedi, molti designer stanno poi optando per l’uso di materiali traspiranti come il mesh o il raso, tessuti leggeri che permettono alla pelle di respirare, mantenendo i piedi freschi e asciutti.

Che si tratti di sandali platform, décolleté con tacco vertiginoso o ballerine decorate, le scarpe sono un accessorio importante che oltre a completare l’outfit deve far sentire la sposa comoda e a proprio agio nel giorno del suo matrimonio. L’importante è scegliere un modello confortevole ma al tempo stesso glamour, per non rinunciare allo stile e allo charme in un giorno tanto speciale!