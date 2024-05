Se sei invitata ad un matrimonio, gli abiti da cerimonia firmati Pronovias sono un’ottima scelta: il brand offre anche scarpe e accessori per completare l’outfit.

Sei stata invitata a un matrimonio e non sai ancora cosa indossare? Prova a dare un’occhiata agli abiti da cerimonia Pronovias, azienda leader nel settore bridal, che offre un’ampia scelta di look eleganti e chic non solo per la sposa, ma anche per chi partecipa alla cerimonia.

La collezione Pronovias 2024 è composta da una vasta selezione di abiti in tutti i modelli, dal lungo al corto, dai tessuti leggeri ai più strutturati, adatti per l’invitata al matrimonio sia che si tratti della damigella che della mamma dello sposo o della testimone di nozze.

Come scegliere l’abito giusto, consigli per l’invitata a un matrimonio

Prima di entrare nel dettaglio degli abiti da cerimonia Pronovias per l’invitata al matrimonio, ti forniamo alcune semplici linee guida, che ti saranno utilissime per non sbagliare. Qualunque sia il tuo stile, ricorda di tenere conto dello stile e del contesto del matrimonio.

Un abito troppo corto o scollato potrebbe essere inappropriato per una cerimonia religiosa. La prima cosa da fare quindi è leggere attentamente l’invito per capire se è presente un dress code. Se l’invito specifica un codice di abbigliamento, come “elegante”, “cocktail” o “semi-formale”, è importante rispettarlo per non stonare con gli altri invitati.

Considera poi l’ora del giorno e la location del matrimonio, due fattori importanti da considerare nella scelta dell’abito da invitata. Per una cerimonia che si celebra al mattino ti consigliamo di optare per un abito più corto e sobrio, mentre per un matrimonio serale o in una location elegante, puoi scegliere un abito più lungo e raffinato.

Anche la stagione in cui si celebra il matrimonio influenza la scelta del tessuto e del modello dell’abito da invitata. Per una cerimonia che si celebra d’estate scegli un abito in tessuto leggero e fresco, come cotone, lino o seta. Se invece le nozze vengono celebrate in autunno o inverno, puoi valutare l’acquisto di un abito in un tessuto più pesante, come velluto o broccato.

È importante scegliere l’abito da cerimonia perfetto, che rispecchi il tuo stile personale. Se non ti senti a tuo agio in un abito troppo elegante o troppo scollato, opta per un modello più semplice e sobrio che ti faccia sentire sicura. Infine ricorda che il bianco è il colore riservato all’abito da sposa, quindi è assolutamente da evitare per l’invitata ad un matrimonio. Puoi optare per qualsiasi altra tonalità, dai colori pastello ai colori più vivaci, a seconda dei tuoi gusti e del dress code del matrimonio.

Gli abiti da cerimonia Pronovias per l’invitata

Se sei invitata ad un matrimonio serale, gli abiti da cerimonia lunghi firmati Pronovias sono un’ottima scelta, classica ed elegante. Il brand propone numerosi modelli in tessuti pregiati come il raso, lo chiffon o il mikado, con dettagli raffinati come ricami preziosi, applicazioni e spalline scintillanti.

Gli abiti della linea “The Party Edit 2024”, ad esempio, hanno linee dagli scolli profondi e spacchi vertiginosi e donano un’allure sofisticata e regale, perfetta per un evento formale. Sceglilo in un colore come il blu notte, il bordeaux e il verde smeraldo: ti doneranno un tocco di eleganza sofisticata.

Per un matrimonio più informale o di giorno, gli abiti da cocktail chic possono essere un’opzione perfetta. Pronovias offre modelli a tubino aderenti oppure dalla forma più ampia, a trapezio, in tessuti leggeri e traspiranti come il pizzo, la set o il mikado stretch Questi modelli coniugano l’eleganza alla comodità e alla freschezza.

I colori? Puoi osare con toni pastello come il rosa cipria o il verde menta, o con tinte accese e vivaci come il giallo, il rosa o il verde menta, il rosso o l’arancione. Oppure scegli un abito con stampe floreali o geometriche, che aggiungono un tocco di originalità al tuo outfit.

L’importanza degli accessori giusti per l’invitata a un matrimonio

Per completare il look perfetto da invitata a un matrimonio non dimenticare di scegliere gli accessori giusti. Una piccola clutch, un paio di orecchini eleganti e una scarpa con il tacco alto possono fare la differenza. Pronovias offre anche una linea di accessori coordinati con gli abiti per un’immagine armoniosa.

Insomma, scegliere l’outfit ideale per essere un’invitata impeccabile a un matrimonio non è un’impresa difficile grazie alle tante proposte di Pronovias. Che si tratti di un evento formale o informale, di giorno o di sera, troverai un abito adatto per ogni occasione e per ogni stile!

Pronovias, dalle origini a leader mondiale nel settore sposa

La storia di Pronovias ha inizio nel 1922 a Barcellona, quando Alberto Palatchi Bienviste apre un piccolo negozio di tessuti e pizzi chiamato “El Suizo”. La sua passione per la moda e la sua attenzione alla qualità lo portano ben presto ad affermarsi come un punto di riferimento per le future spose della città.

Nel 1964 il figlio di Alberto, Alberto Palatchi Ribera, trasforma il laboratorio artigianale in un’impresa industriale, dando vita al marchio Pronovias. Sotto la sua guida l’azienda conosce una crescita esponenziale, diventando leader nel settore bridal spagnolo.

Pronovias si distingue fin dalle sue origini per la sua innovazione costante, pur rimanendo fedele alla tradizione e all’artigianalità che l’hanno resa famosa. L’azienda investe continuamente nella ricerca di nuovi tessuti, modelli e tecniche di produzione, sempre al passo con le ultime tendenze del mondo bridal.

Oggi, Pronovias è presente in oltre 105 paesi con più di 400 punti vendita. I suoi abiti sono indossati da spose, damigelle e invitate di tutto il mondo che apprezzano la qualità, il design elegante e la capacità di ogni modello di valorizzare la figura femminile.