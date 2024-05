Dai jeans casual agli abiti eleganti, ti sveliamo i segreti per indossare le ballerine in ogni occasione: consigli pratici e idee di stile per valorizzare il tuo guardaroba con queste calzature must-have.

Nate come scarpe da danza, le ballerine sono una delle calzature più versatili e amate nel mondo della moda. Ognuna di noi ne possiede almeno un paio: sono uno dei modelli di scarpe più amati perché riescono a unire il comfort allo stile.

Come abbinare le ballerine ai vari outfit, dalle giornate in ufficio alle serate eleganti, per creare look raffinati e trendy e ottenere il massimo dal tuo guardaroba? Te lo spieghiamo noi di chedonna.it in questo articolo.

Le ballerine, super comode e amate anche dagli stilisti

Considerate poco sexy dagli uomini che in genere preferiscono le donne che si muovono sinuosamente sui tacchi alti, con le battaglie per l’empowerment femminile le ballerine negli ultimi tempi hanno riconquistato il loro posto tra le scarpe di tendenza per la Primavera Estate 2024.

Sono comode e pratiche e alcuni modelli sono arricchiti da dettagli ultra chic e femminili. Il movimento body positive poi ha fatto cadere anche il tabù dell’altezza, e molte ragazze e donne che preferivano alle ballerine scarpe con il tacco per guadagnare centimetri di altezza in più, ora le indossano tranquillamente alternandole alle sneakers e ai sandali rasoterra.

Complice anche il periodo del lockdown, che ci ha fatto riscoprire la bellezza della comodità, negli ultimi anni è sempre più facile trovare calzature comode e belle, ed anche gli stilisti le portano in passerella. Il Re della moda Giorgio Armani lo scorso settembre ha presentato la sua collezione Primavera/Estate 2024 facendo sfilare le modelle con scarpe flat.

Alla fine del fashion show Armani ha commentato: «Penso che una donna non debba essere schiava dell’altezza, dell’andatura felina, del sexy. Talvolta un guizzo negli occhi vale di più di tanti centimetri di tacco!». E come dargli torto?

Ballerine e abbigliamento casual

Le ballerine sono perfette per un look casual chic: abbinale a un paio di jeans skinny o boyfriend e ad una maglietta basic per un outfit comodo ma curato. Scegli ballerine in colori neutri come nero, beige o blu per un look classico, oppure opta per tonalità vivaci o stampe animalier per aggiungere al tuo outfit un tocco di personalità.

Un’altra combinazione vincente è quella delle ballerine con pantaloni pinocchietto e una blusa leggera, un abbinamento perfetto per la primavera e l’estate. Le ballerine in pelle o in materiali metallizzati aggiungono al look un tocco di eleganza, mentre quelle in tessuti stampati danno un’aria più giocosa e divertente.

Come abbinarle al look da ufficio

Le ballerine sono un’alternativa super comoda ai tacchi per un look da ufficio: prova ad abbinarle a un tailleur pantalone o ad una gonna per un outfit professionale e confortevole. Se vuoi andare sul sicuro sceglile nere o in colori neutri, ma puoi anche sperimentare modelli più originali e colorati, magari impreziositi da qualche dettaglio decorativo.

Per un look da ufficio sofisticato indossa un paio di ballerine in pelle liscia o con un leggero tacco con una gonna a matita e una camicia: un abbinamento classico e femminile, ideale per incontri di lavoro o presentazioni importanti.

Ballerine e outfit eleganti, perché no?

Sfatiamo un mito: le ballerine possono essere indossate anche con abiti da sera. Scegli un modello in un materiale pregiato come il velluto o il satin, decorato con strass o paillettes, e abbinale ad abito lungo o un midi dress: otterrai un look sofisticato e glamour.

Un’altra opzione per un evento serale è abbinarle a una gonna midi e a un top elegante. Questo look raffinato è perfetto anche per una cena romantica, e ti permetterà di concederti una bella passeggiata senza l’ansia di camminare sui tacchi. Scegli un modello a punta, può allungare la figura e aggiungere un’aria di raffinatezza all’outfit.

Come abbinarle in estate e in inverno

Per un look fresco e primaverile indossa un paio di ballerine in un colore pastello sotto un vestito a fiori. Questo abbinamento è perfetto per passeggiate in città, brunch con amici o picnic al parco. Durante le giornate estive, le ballerine in tessuti leggeri come la tela o con dettagli traforati possono essere abbinate ad un paio di shorts e a un top leggero: un outfit casual ma fresco e stiloso, ideale per le vacanze o le giornate di relax.

Chi l’ha detto che in inverno dobbiamo indossare solo stivaletti e anfibi? Se il cielo è terso e non minaccia pioggia, puoi abbinare un paio di ballerine ad un leggings e a un maglione oversize, per un look confortevole e accogliente. Per completare l’outfit scegli una sciarpa e una borsa a tracolla. Un altro abbinamento caldo e chic, perfetto per le giornate più fredde, è un abito in maglia e un cappotto lungo con un paio di ballerine in pelle.

Insomma, come hai visto le ballerine sono calzature incredibilmente versatili che possono adattarsi senza problemi a qualsiasi occasione. Trova l’abbinamento che più rispecchia la tua personalità: con le ballerine, il comfort e l’eleganza vanno di pari passo, permettendoti di affrontare ogni giornata con stile.