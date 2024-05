Le ultime novità per la Primavera Estate 2024 di Gabel, dalla nuova collezione Gabel x Ken Scott ai grandi classici del gruppo tessile di prodotti 100% Made in Italy.

La collezione Gabel x Ken Scott torna protagonista della stagione Primavera Estate 2024 con tante novità caratterizzate da un’esplosione di colori e stampe iconiche. Ma sono tante altre le ultimissime novità del Gruppo Gabel, l’unica manifattura tessile in Europa che realizza la produzione a km 0, all’interno dei suoi stabilimenti italiani e propone novità di stile con il sigillo delle sue certificazioni STeP e GOTS.

Un’ampia offerta di collezioni d’altissima qualità 100% Made in Italy, ispirate dagli elementi della natura e da colori accesi in grado di creare ambienti accoglienti e suggestivi in tutta la casa. Vediamole insieme.

Gabel x Ken Scott

Per la Primavera Estate 2024 la linea Gabel x Ken Scott si arricchisce di nuovi e preziosi disegni per tutti gli ambienti: arredo letto, bagno e tavola, accuratamente selezionati tra migliaia di proposte nell’archivio di Ken Scott come Arcadia Japonica, Le Notre, Biot, Kiki, Portofino e Fiorini, accanto ai pattern Saturno e Galla Placidia. Famosa per i suoi accostamenti imprevedibili, i motivi floreali gioiosi e tonalità pop, la collezione Gabel x Ken Scott porta all’interno della casa un vero e proprio arcobaleno di colori.

Il mondo della tavola si arricchisce anche con le novità sia indoor che outdoor della collezione Colorlab. Dall’animo vivace e colorato, Colorlab interpreta stampe floreali, soggetti esotici, ma anche raffigurazioni più classiche, dando vita ad una proposta ricca, eterogenea, ma nello stesso tempo armoniosa.

Inoltre, per evitare lo stress della tovaglia macchiata, questa collezione presenta lo speciale trattamento anti-macchia che impedisce la penetrazione di liquidi o polveri, mantenendo nel tempo le naturali caratteristiche del cotone, e che viene applicato su tutte le tovaglie e i set americani della collezione. Grazie a questo particolare trattamento, che rende i tessuti resistenti anche al calore e alle macchie più difficili, i prodotti Gabel potranno essere utilizzati tranquillamente anche all’esterno.

Naturae: 25 anni di stile e sostenibilità

Quest’anno, Gabel celebra il 25esimo anniversario della sua collezione iconica Naturae. Nata dall’amore per la natura e dal rispetto per l’ambiente, Naturae si contraddistingue per l’utilizzo di cotone grezzo non trattato e certificato Oeko-Tex.

Per questo speciale anniversario, la collezione Naturae si arricchisce di preziose novità, sia per la proposta letto, che per il bagno e la tavola, pur preservando la sua anima tradizionale, sobria ed essenziale.

Gabel, le proposte evergreen in nuove varianti

Per gli amanti del classico, Gabel ripropone la collezione bonton e raffinata Profumo di Lavanda, un inno all’armonia della natura e all’eleganza delle tradizioni. Realizzata in percalle di puro cotone da 80 fili al cmq, Profumo di Lavanda si distingue per la sua raffinatezza e la sua praticità, grazie al trattamento stiro facile Easy.

Evergreen del panorama Gabel, la collezione Chromo si rinnova con nuove varianti colore che seguono le ultime tendenze del mondo fashion. Disponibile nelle versioni Basic, Luxury e Skin, Chromo accontenta tutti i gusti con il suo iconico motivo falso unito ripreso e reinterpretato in una nuova veste: Chromo Lush, la collezione che rappresenta l’evoluzione del mondo Chromo mantenendo dimensioni e proporzioni che hanno determinato il suo successo.

Molto esclusivo anche il packaging: completi lenzuolo e completi copripiumino sono contenuti all’interno di una sacca di tessuto che può essere riutilizzata. Per chi ama osare, Gabel propone le collezioni Trendy e Joy, caratterizzate da disegni astratti, geometrie e colori vivaci.

Queste linee donano un tocco di energia e personalità alla camera da letto, soddisfacendo i gusti più eclettici. Gabel non dimentica i teenagers e ripropone la collezione Teen in una versione completamente rinnovata. I nuovi disegni, ispirati al mondo giovanile, spaziano dalle geometrie giocose ai soggetti figurativi, dagli elementi astratti ai micro-disegni multicolor.

Bagno, la nuova linea Armonie

Il mondo bagno Gabel si rinnova con l’introduzione della nuova linea Armonie, che trasforma i tappeti bagno in veri e propri complementi d’arredo. La collezione si allontana dalla classica concezione di tappeto bagno e si adatta anche alla camera da letto e al living. Inoltre, tutti i disegni sono coordinati con la spugna Mille.

L’offerta bagno si completa con la linea di accappatoi in tinta unita con bordo jacquard e con la collezione Mille, rinnovata con ben nove nuove varianti colore. La spugna Mille, con il suo trattamento Touch Soft & Dry, è morbida, voluminosa e altamente assorbente. La proposta si completa con Mille Nidino e Mille Nidone, due linee di nido d’ape realizzate con filato doppio ritorto di alta qualità.

Gabel, un trionfo di colori e stile per la camera da letto

Gabel non rinuncia mai ai classici e ripropone la tinta unita nella collezione Di Più Percalle, realizzata in puro cotone da 80 fili al cmq. Questo percalle è compatto e facile da stirare e vanta colori brillanti che resistono ai lavaggi: sono ben cinque le nuove varianti di colore 2024 per questa collezione intramontabile.

A completare l’offerta, la linea Di Più Colore e Benessere Tela propone federe, lenzuola e sottolenzuola in tinta unita. Caratterizzati da colori vivaci e resistenti nel tempo, questi elementi sono perfetti per aggiungere un tocco di personalità alla camera da letto.

Novità assoluta del 2024 sono i sacchi copripiumino, realizzati con filati pettinati di puro cotone da 58 fili al cmq. Questi sacchi si abbinano perfettamente alle parure lenzuolo-copriletto e parure copripiumino della collezione Di Più Color Emotion, famosa per la sua tecnica di stampa a sovrapposizione di cilindri che crea sfumature uniche. Anche quest’anno, la collezione Di Più Color Emotion si arricchisce di nuove proposte.

Per gli amanti dei dettagli, Gabel propone le federe emozionali Di Più Art, un’idea regalo perfetta per ogni occasione. Realizzate in puro cotone al 100% e prodotte interamente in Italia, queste federe sono divertenti e originali e possono essere collezionate.

La novità 2024: il nuovo copridivano Poncho Comfort

Infine, Gabel presenta l’ultima novità per la Primavera Estate 2024: il Poncho Comfort. Questo copridivano in tinta unita è realizzato in tessuto d’arredo estensibile in cotone ed elastan.

Facile da adattare a qualsiasi poltrona o divano, il Poncho Comfort segue perfettamente le linee dei braccioli, dello schienale e dei cuscini. Inoltre, si monta e si smonta facilmente, è lavabile in lavatrice e non necessita di stiratura. Disponibile in sette varianti di colore, il Poncho Comfort rappresenta un’alternativa pratica e versatile al classico Poncho Duo.