A tutti noi quando arriva l’estate piace mangiare l’insalata di riso ma spesso non sappiamo come renderla particolare. Ecco la soluzione!

Il caldo fa diminuire la fame o meglio ci fa venire voglia di mangiare qualcosa di fresco e leggero. Ecco quindi che vanno per la maggiori insalate di pasta fredda e di riso. Oppure delle super insalata dove dentro mettiamo praticamente ogni cosa. Ma noi di Chedonna, oggi ti vogliamo mostrare una ricetta particolare.

Si perché la nostra insalata di riso è buonissima, veloce e diversa dal solito. Ti abbiamo incuriosito? Non ti resta che scorrere le prossime righe per vedere di che cosa si tratta!

Insalata di riso sfiziosa, ricetta facile

Portare in tavola l’insalata di riso ci permette di giocare anche con i colori. È un piatto unico che ci salva anche se siamo arrivate tardissimo in casa e non sappiamo cosa mangiare. Diciamo che in alcuni casi viene considerato anche come uno svuota frigo.

Ci sono tantissime ricette diverse per realizzare questo piatto che fa impazzire grandi e piccini ma noi oggi ti vogliamo mostrare una ricetta diversa dal solito. Sei pronta a prendere carta e penna? Iniziamo.

Ingredienti:

Riso parboiled 320 gr

fontina 100 gr

pomodori 150 gr

peperone sott’olio 80 gr

cipolline sott’olio 40 gr

olive nere 50 gr

olive verdi 50 gr

prosciutto cotto 100 gr

tonno sott’olio 120 gr

olio evo 3 cucchiai

uova sode 4

sale

Procedimento

Scopriamo i vari passaggi per realizzare la nostra insalata di riso. Come prima cosa mettiamo a cuocere il riso in base a quello che viene indicato sulla confezione per le tempistiche. Nel frattempo laviamo i pomodori e tagliamoli a metà. Adesso è il momento delle olive che taglieremo a rondelle.

Mettiamo i nostri ingredienti dentro ad una insalatiera bella grande. Quando è pronto il riso lo scoliamo e lo passiamo sotto l’acqua fredda, questo fermerà la cottura ed eliminerà l’amido. Lasciamolo nello scolapasta fino a quando non è freddo. Adesso mettiamo nell’insalatiera anche il tonno, i peperoni e le cipolline.

Realizziamo le uova sode e quando sono pronto tagliamole a pezzettini ed uniamole al resto del condimento. Mettiamo dentro l’insalatiera il nostro riso. E’ giunto il momento di tagliare il formaggio a pezzettini ed unirlo. Versiamo l‘olio evo ed amalgamiamo per bene con tutti gli ingredienti.

Ecco che la nostra insalata di riso diversa dal solito è pronta. Se avanza possiamo conservarla in frigorifero per il giorno dopo. L’idea in più è quella di lasciare il composto per un ora prima di servirlo. Così tutto avrà più sapore!

Ti piace il pesce? Prova allora la nostra insalata di riso al sapore di mare e condiscila con vongole, cozze e seppioline saporite.