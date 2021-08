Se in estate desideri un piatto unico da gustare anche quando sei a dieta, ecco la soluzione giusta. Scopri quelli più golosi e con poche calorie.

In estate per mangiare bene si ha bisogno di poter godere di piatti freschi, allegri, leggeri e golosi. La maggior parte di questi, però, sono solitamente anche calorici. Aspetto piuttosto negativo se si tiene alla propria forma fisica o se si sta cercando di perdere peso.

Per fortuna ci sono diverse alternative che senza dover rinunciare al gusto, si rivelano comunque più che buone. Ed oggi ne scopriremo alcune tra le più note e buone da gustare. In questo modo si potrà godere di piatti unici perfetti da mangiare sia da soli che in famiglia ma, cosa ancor più importante, senza alcun senso di colpa.

Piatto unico e poco calorico? Sceglilo tra queste golose proposte

Che si scelga di mangiare a casa, ad un pic-nic o sotto l’ombrellone, fare la scelta giusta non è sempre facile, sopratutto per via del caldo e della voglia di godere a pieno di qualcosa che sia in grado di soddisfare il palato senza appesantire l’organismo né tanto meno la forma fisica.

In altre parole, si chiede ad un singolo piatto davvero molto. Niente paura, però, perché in questi casi niente è impossibile e basterà bilanciare bene gli ingredienti per ottenere dei piatti unici che siano a prova di dieta e super buoni da mangiare. Pronte per scegliere quello che vi piace di più?

Il cous cous estivo. Un piatto decisamente ricco di gusto e che si presta a diversi usi è il cous cous. Ottimo anche in estate lo si può abbinare ad una proteina come il pollo a dadini e a verdure come peperoni, scalogno, zucchine, zucca, etc… e tutto per un piatto unico che saprà essere sia goloso che fresco e leggero. Ottimo da gustare sotto l’ombrellone o a bordo piscina ma anche perfetto da presentare in piccole coppe per un aperitivo da gustare con gli amici.

L’insalata di riso. Decisamente intramontabile, l’insalata di riso può diventare tranquillamente un piatto unico. Basterà scegliere del riso integrale e aumentare la quantità di proteine (tonno, uova, tacchino, mozzarella, emmenthal o ciò che si preferisce) e si otterrà un piatto freschissimo, più che goloso e decisamente invitante. Ottimo per mangiare in allegria con gli amici e per gustare qualcosa di buono senza doversi preoccupare eccessivamente della propria linea.

L’insalata ricca. Un’insalata, se preparata con i giusti ingredienti può diventare un piatto davvero goloso e che tutti ameranno gustare. Per realizzarla basta aggiungere a poche verdure scelte la giusta dose di proteine. Queste possono arrivare da pollo o tacchino, uova, formaggio o tonno. Dell’olio extra vergine d’oliva, qualche componente croccante come ad esempio le noci e si otterrà un’insalata di tutto rispetto. Una di quelle che sono così buone da volerle gustare più spesso.

Lo sformato di riso. Un piatto unico goloso e perfetto da gustare sia caldo che freddo? Lo sformato di riso. Basterà unire del riso (meglio se intregrale) alle verdure e a prosciutto di tacchino e mozzarella per ottenere un piatto davvero goloso ma tutto sommato leggero. Essendo un piatto unico, infatti, le calorie non saranno molte e l’effetto saziante sarà davvero alto. L’importante è usare più proteina e non esagerare con il riso. Un filo di olio extra vergine di oliva per condire e si avrà il piatto perfetto e ottimo da gustare.

L’insalata di pollo e indivia. Un piatto leggero e per lo più proteico (adatto a chi è a dieta) è l’insalata a base di pollo e indivia. Per renderla più golosa la si potrà condire con della maionese fatta in casa. E, volendo, si potrà aggiungere giusto qualche crostino di pane integrale. Il risultato sarà più che mai gradevole e adatto a soddisfare il palato saziando al contempo.

Il rotolo di frittata con verdure. Quando vuoi gustare qualcosa di speciale puoi tentare con un rotolo di frittata da tagliare a fette. Preparandola con le giuste verdure ed inserendone altre di contorno avrai un piatto unico e bilanciato. Buono al punto giusto e perfetto da gustare anche il giorno dopo. Comodo, no?

La quinoa con pollo e verdure. Chi non ama la quinoa? Ricca di gusto e colorata al punto giusto per portare allegria in tavola la si può preparare come fosse del riso e tutto per realizzare un piatto a base di quinoa, pollo e verdure. Un piatto che sarà buonissimo anche freddo, sopratutto se condito con dell’olio extra vergine d’oliva. La scelta perfetta per gustare qualcosa di buono senza appesantirsi e con la certezza di tenere sotto controllo la forma fisica.

La bresaola con scaglie di parmigiano. E se si è a pranzo fuori? Una buona scelta è quella del classico piatto a base di bresaola e scaglie di parmigiano. Un piatto solitamente servito insieme alla rucola a cui si potrà aggiungere una fettina di pane integrale o, se si preferisce, un frutto a fine pasto. Un modo per andare sempre sul sicuro anche mangiando fuori.

L’arrosto di tacchino con verdure. Delle fette di arrosto di tacchino da accompagnare con delle verdure rappresenta un piatto unico gustoso e leggero. Ottimo quando si è a dieta è l’ideale quando si sceglie di condividere il pasto con qualcuno che non lo è. Il suo aspetto invitante non farà pensare infatti alla dieta ma ad un buon piatto da gustare in compagnia.

L’insalata caprese. Chi ama i piatti unici che non necessitano di preparazione può puntare su un grande classico, ovvero la caprese. Basterà infatti unire mozzarella e pomodoro per ottenere qualcosa di buono che, volendo, si può anche variare. La mozzarella si presta infatti bene ad essere gustata anche con zucchine, peperoni o melanzane. Un modo simpatico per variare restano sempre leggeri e godendo a pieno di qualcosa di buono.

La pokè bowl. Vuoi una scelta creativa da poter gustare sia fuori che d’asporto? Prova con la pokè bowl. Nella maggior parte dei casi puoi scegliere gli ingredienti giusti. E, optando per quelli meno calorici potrai mangiare con gusto, in compagnia e senza preoccuparti della dieta. Del tofu o del salmone da abbinare a riso integrale e qualche verdura, renderà il piatto saporito ed in grado di saziarti fino a quello successivo.

L’insalata di anguria e feta. Concludiamo con un classico estivo che come piatto unico risulta fresco e invitante. Si tratta dell’insalata a base di anguria e feta alla quale si possono aggiungere a scelta anche olive, scalogno e altri ingredienti. Il tutto per un piatto che sa più che mai d’estate e che per questo sarà piacevolissimo da mangiare.

Trovare dei piatti unici da gustare senza sensi di colpa è più semplice di quanto si pensi. Inoltre, bilanciandoli nel modo giusto si avrà la certezza di poterli mangiare senza per questo prendere peso e mantenendo al meglio la propria forma fisica. Il tutto senza dover rinunciare all’allegria che solo le preparazioni colorate e creative sanno dare e, ovviamente, al gusto.