Scopri i sandali con cinturino più hot del momento e impara ad abbinarli in base all’occasione. Dai look casual a quelli più eleganti, i consigli per valorizzare il tuo outfit.

Sono tra le scarpe di tendenza per l’estate 2024, e sono un’ottima scelta per valorizzare tantissimi outfit differenti. Stiamo parlando dei sandali con cinturino alla caviglia, sia in versione flat che in quella con tacco alto.

Sono versatili, perché adatti sia ad un outfit da ufficio che per il tempo libero o per le occasioni speciali, e sono disponibili in una gamma di modelli pressoché infinita, da quelli easy chic a quelli più sofisticati. Come scegliere il modello giusto per l’occasione e come abbinare i sandali con cinturino in modo chic? Ecco alcuni suggerimenti.

Sandali con cinturino, come scegliere il modello adatto

Tra i modelli di sandali con cinturino questa stagione impazzano i sandali flat, ad alto tasso di glam, perfetti per un look casual e rilassato. Offrono stabilità e comodità grazie alla suola piatta e al cinturino che avvolge la caviglia. Molto popolari anche i sandali a mezza altezza, o “mid-cut”: grazie alla tomaia più alta forniscono un maggiore supporto alla caviglia. Per un outfit da sera o più elegante, poi, i sandali con tacco alto e laccetto alla caviglia sono la scelta ideale.

Questi modelli di calzature si adattano perfettamente a look più raffinati e possono essere abbinati a vestiti da sera o ad un outfit estivo da ufficio più formale. Indipendentemente dallo stile, il cinturino alla caviglia è una caratteristica chiave per un’andatura sicura, perché evita che il piede scivoli fuori dalla scarpa.

Molti modelli inoltre presentano dettagli come fibbie regolabili o cinturini intrecciati, per un look più sofisticato. Scegli modelli bassi e comodi per tutti i giorni, oppure alza il tono con un paio di sandali con tacco alto e gioielli abbinati.

Come abbinare i sandali con cinturino per un look casual chic

I sandali con cinturino sono un’ottima scelta per un look casual ma allo stesso tempo elegante. Puoi abbinarli con abiti leggeri, come vestiti a fiori o pantaloncini di jeans, per uno stile rilassato ma alla moda. Scegli un modello minimal in pelle, stile Capri, o con dettagli metallici per un look raffinato, oppure uno stile più boho con lacci e nappe per un’aria più casual. Ecco alcune idee.

Per un outfit casual chic, puoi indossarli con un paio di jeans skinny e una camicetta di seta, oppure con jeans boyfriend ed una una t-shirt basic. Completa il look con una borsa a tracolla in pelle e degli accessori minimal, come un paio di orecchini sottili.

In estate, poi, i sandali con cinturino si abbinano perfettamente a un abito leggero o a una gonna lunga. Scegli un modello con tacco basso o medio per rimanere comoda tutto il giorno. Aggiungi un cappello di paglia e una borsa di tela per un tocco bohémien.

Per un outfit da ufficio smart casual puoi abbinare i sandali con cinturino a un paio di pantaloni culotte o a una gonna midi. Scegli un modello con tacco medio per un tocco di eleganza. Completa il look con una camicetta oversize e una giacca leggera.

Per un look casual chic durante il giorno, puoi indossare i sandali con un paio di pantaloncini di lino. Abbinali a una camicia leggera o a una t-shirt basic per un outfit rilassato ma curato. Per un look ancora più casual e rilassato, infine, i sandali con cinturino si abbinano perfettamente a un paio di shorts di jeans e una t-shirt o ad un top.

Aggiungi una camicia di lino aperta per un tocco di stile. Scegli un modello con suola spessa per un’allure più sporty. Se invece desideri un look più ribelle e street, puoi abbinare un paio di sandali con cinturino con dettagli come stud ad un paio di jeans ripped o a pantaloni cargo.

Look elegante, come abbinare i sandali con cinturino

I sandali con cinturino sono la calzatura ideale anche per un look più elegante. I modelli con cinturino in pelle o raso possono essere abbinati ad abiti lunghi o midi da sera, sia a modelli semplici che più elaborati. Scegli un sandalo con tacco alto e decorazioni minimal per un’allure chic e raffinata. Per un‘occasione speciale o un aperitivo in città, abbina i tuoi sandali con cinturino a un abitino fresco o una gonna longuette estiva.

Se sei inviata a partecipare ad un’occasione più formale, come una cerimonia elegante o un evento, puoi osare con sandali con cinturino più elaborati, come quelli gioiello o con applicazioni preziose. Abbinali a un abito lungo in un tessuto leggero come la seta o lo chiffon, o a una gonna di raso per un look molto chic ed elegante.

Per un look da gran sera abbina i tuoi sandali con una piccola clutch e gioielli minimal ma di classe come lunghi orecchini pendant: eleverai ulteriormente l’eleganza del tuo outfit!