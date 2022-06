Invitata ad una cerimonia elegante? Non cadere mai nell’errore di stile!

Sei stata invitata ad una cerimonia elegante e stai pianificando con cura il tuo look? Sprigiona la tua creatività, ma stai attenta all’errore di stile! Perché passare da un look top ad uno flop è facilissimo! Scopriamo insieme gli errori da evitare!

Il periodo che va dal mese di aprile a luglio è quello più movimentato dell’anno. Mi direte perché cambiano le temperature, arrivano le nuove collezioni di moda e pianifichiamo la vacanza estiva. Non è questa la risposta esatta. Il periodo che va tra aprile è luglio è il periodo più movimentato perché è quello delle cerimonie! Battesimi, comunioni, matrimoni, chi più ne ha più ne metta! Ma la nostra domanda è sempre la stessa: “cosa mi metto?”. Oggi questa guida di stile targata CheDonna vi aiuterà non solo a capire quali sono gli outfit migliori da indossare ad una cerimonia per l’anno 2022, ma a vedere anche quali sono gli errori peggiori in assoluto da non commettere con il nostro look da invitata ad una cerimonia! Siete pronte? Iniziamo!

Alle cerimonie ci si diverte sempre! Passiamo del tempo di qualità tra famiglia e amici e festeggiamo una persona cara durante un giorno molto importante.

Che sia un battesimo, matrimonio o evento di gala, le cerimonie sono occasioni dove possiamo sprigionare tutta la nostra creatività, mostrare il nostro stile e realizzare look che difficilmente riusciamo ad utilizzare in altre occasioni.

Ma alle volte ci facciamo prendere dalla mano e finiamo per cadere nell’errore di stile. Perché i look da cerimonia sono quelli che presentano più insidie di tutti.

Allora come fare a realizzare un look perfetto? Con questa guida di stile targata CheDonna, che vi mostrerà tutti i dettagli su come evitare l’errore di stile!

Ogni invitata ad una cerimonia deve rispettare le regole scritte, e non: dress code, luogo e occasione!

Quelle che stiamo per vedere non sono delle vere e proprie regole, ma dei consigli da tenere a mente ogni qual volta dobbiamo realizzare un look per presenziare ad una cerimonia. Perché è importante essere perfette in ogni occasione!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono gli errori principali da evitare ad una cerimonia:

mai bianco o nero: ai matrimoni non si indossa ne il bianco ne il nero. Ai battesimi si evita il nero. Per quanto riguarda i matrimoni è di cattivo gusto indossare abiti bianchi, perché questo è il colore della sposa, a meno che non ci sia un dress-code preciso che vi obblighi ad indossare il bianco. Per quanto riguarda il nero, essendo un colore generalmente utilizzato per occasioni serie e formali, è sempre meglio evitarlo.

ai matrimoni non si indossa ne il bianco ne il nero. Ai battesimi si evita il nero. Per quanto riguarda i matrimoni è di cattivo gusto indossare abiti bianchi, perché questo è il colore della sposa, a meno che non ci sia un dress-code preciso che vi obblighi ad indossare il bianco. Per quanto riguarda il nero, essendo un colore generalmente utilizzato per occasioni serie e formali, è sempre meglio evitarlo. l’abito da sposa è uno solo: stiamo acquistando l’abito per presenziare al matrimonio e ci innamoriamo di un abito lungo a sirena color polvere o rosa antico? L asciamolo in negozio e compriamone un altro! Esistono abiti da cerimonia che somigliano molto a quelli da sposa. Quindi per evitare di indossare un abito che sia simile a quello della sposa evitiamo i tagli a sirena e i colori pastello che si avvicinano al bianco.

stiamo acquistando l’abito per presenziare al matrimonio e ci innamoriamo di un abito lungo a sirena color polvere o rosa antico? L Esistono abiti da cerimonia che somigliano molto a quelli da sposa. Quindi per evitare di indossare un abito che sia simile a quello della sposa evitiamo i tagli a sirena e i colori pastello che si avvicinano al bianco. fate l’orlo ai vostri vestiti e stirateli alla perfezion e: non c’è cosa più brutta di vedere un abito, o un completo, trascurato. Tutto il vostro look sembrerà trasandato. Occhio agli orli e stirate bene il vostro outfit.

e: non c’è cosa più brutta di vedere un abito, o un completo, trascurato. Tutto il vostro look sembrerà trasandato. Occhio agli orli e stirate bene il vostro outfit. scollature e spacchi vertiginosi: dobbiamo pensare al luogo, alla circostanza, e all’orario della cerimonia. Di giorno se il nostro abito o completo presenta scollature profonde o braccia scoperte, se la prima tappa della cerimonia si svolge in chiesa portiamoci una giacca o uno scialle per coprirci le spalle in segno di rispetto.

dobbiamo pensare al luogo, alla circostanza, e all’orario della cerimonia. Di giorno se il nostro abito o completo presenta scollature profonde o braccia scoperte, se la prima tappa della cerimonia si svolge in chiesa portiamoci una giacca o uno scialle per coprirci le spalle in segno di rispetto. in campagna o villa in pompa magna: pensate sempre al luogo in cui si svolgerà la cerimonia. Se il festeggiamento proseguirà in un agriturismo, indossare l’abito lungo tempestato di brillantini può risultare fuori luogo. Si all’abito lungo, ma morbido, con fantasia floreale. Da abbinare ad un sandalo con la zeppa! Stessa cosa se invece la festa si svolge in una villa da sogno. In questo caso non possiamo presentarci con la t-shirt di cotone. Cerchiamo o un completo giacca e pantalone oppure un abito importante. Ricordatevi sempre: evitate gli sprechi! Cercate di riutilizzare gli abiti eleganti che già possedete! Magari rinnovate gli accessori. In questo modo sarà come avere un abito nuovo, a costo zero! A proposito, La t-shirt bianca è la tua passione? Ecco 3 modi per utilizzarla che non sapevi!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna più trendy di sempre, che oggi ha visto i segreti su come evitare l’errore di stile nei look da invitata ad una cerimonia!

Alla prossima guida di stile! Tante novità in fatto di fashion vi aspettano!