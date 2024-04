Prodotti vegani: ecco le 5 migliori marche per per make up e non solo

Vuoi truccarti e curare la tua pelle ma facendo attenzione all’INCI? Ecco i migliori prodotti vegani e cruelty-free.

Sentirci bene con noi stesse è sempre molto importante. Il trucco è un passaggio fondamentale per sentirci più belle anche nei cosiddetti giorni no. Ma se vogliamo fare attenzione a cosa compriamo come possiamo fare? Noi di chedonna, oggi vi vogliamo parlare dei cinque migliori brand vegani.

Si perché avere un’attenzione all’ambiente, e non solo, è davvero importante. Quindi non ci dilunghiamo troppo e scopriamo queste marche che piano piano si stanno facendo largo nel mondo del beauty e della skin care.

Prodotti vegani per la bellezza: ecco i migliori

Con il passare degli anni tutti noi stiamo iniziando ad avere uno stile di vita migliore. Facciamo attenzione a cosa mangiamo e tantissime persone hanno iniziato anche a seguire uno stile di vita vegano e che rispetti anche il benessere dell’animale.

Ecco quindi che è importante conoscere i prodotti cruelty-free che non hanno nel loro INCI ingredienti di origine animale come il miele o la cera d’api ed ovviamente non realizzano test sugli animali. Questi cosmetici piano piano stanno conquistando una bella fetta di mercato.

Noi oggi vi vogliamo far conoscere i 5 marchi più importanti che dovete assolutamente provare. Iniziamo con alcuni marchi completamente italiani. Parliamo di Veg-up. Un’azienda che si occupa di make-up, capelli e skin-care in modo assolutamente vegano, cruelty-free e nickel tested.

All’interno dei loro prodotti troviamo aloe vera, olio di argan e tanti ingredienti naturali. Il prodotto più conosciuto e apprezzato sul mercato è una BB cream per il viso super idratante. Passiamo ad un altro brand. Insìum. Parliamo di un’azienda friulana che realizza cosmetici biologici e sostenibili, oltre che vegani.

Le loro formulazioni sono completamente originate da estratti vegetali. Anche il loro packaging è eco-friendly. Il prodotto di punto è un siero per il viso all’acido ialuronico. Terzo brand italiano da conoscere, ma forse il più famose dei tre, è Purobio.

Loro realizzano prodotti completamente naturali perfetti se abbiamo la pelle sensibile. Il loro rossetti sono super amati perché idratanti e disponibili in mille colori. Anche il mascara ha un ottimo successo. Come quarto brand vi proponiamo Mulac.

Nato dall’idea di una giovane ragazza, LaCindina. Il marchio ha colori molto vivaci ed è perfetto per giocare con il make-up. Di recente ha inserito anche prodotti per la skin-care sempre completamente vegani. Ultimo brand ma non meno conosciuto è quello di KVD Vegan Beauty.

In questo caso è un marchio americano che realizza tutto in modo vegano ed ha delle ottime prestazioni. Il loro prodotto di punto è un rossetto liquido matte che dura davvero tantissimo ed ha molte tonalità tra le quali scegliere. Quindi se non hai mai utilizzato prodotti vegani e cruelty-free è giunto il momento di provarli perché si trovano senza fatica in commercio nelle profumerie o nei vari siti di e-commerce sul web.