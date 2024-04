La Promessa anticipazioni: Manuel scopre l’inganno di Jimena

La Promessa è un’avvincente soap che ogni giorno tiene incollati sul divano milioni di spettatori. Ma cosa è accaduto tra Manuel e Jana?

La Promessa è uno show che viene trasmesso sul canale spagnolo La 1 di Television Espanola da gennaio del 2023. In Italia, invece, va in onda su canale 5 in daytime. Ma quali sono le anticipazioni sulle prossime puntate?

La Promessa è una soap composta da tre appassionanti stagioni. La prima è formata da 122 puntate, mentre la seconda da 119. La terza è attualmente in corso. Le vicende ruotano intorno all’orfana Jana. Quest’ultima è scampata alla morte per un soffio quando era bambina. Sua mamma, inseguita da individui a cavallo incappucciati, è stata uccisa mentre lei ha dovuto fingersi morta. Suo fratello neonato, invece, è stato portato via da uno degli individui misteriosi che li inseguivano.

Quindici anni più tardi Jana ormai è una donna che arriva al palazzo de La Promessa per cercare lavoro. Lì probabilmente si nascondono i responsabili della morte di sua madre Dolores. La ragazza è determinata a sapere cosa è successo a suo fratello. Jana viene assunta come domestica e ben presto si innamora di Manuel. Ma quali sono le anticipazioni di questa saga? Ecco cosa accadrà.

La Promessa Jimena è nei guai

Le nuove puntate de La Promessa sono dense di grandi eventi.

Tempo fa Jimena aveva dichiarato di essere incinta per impedire a Manuel di andare in Italia per lavoro. In realtà però non c’è mai stata nessuna gravidanza. La donna è riuscita a portare avanti il suo inganno così a lungo grazie al dottor Abel. In seguito Jimena ha capito che avrebbe dovuto studiare un altro inganno per giustificare la pancia inesistente. Lei però aveva pensato e tutto e infatto ha inscenato un finto aborto spontaneo.

A un certo punto, però, il dottor Abel confessa cosa è accaduto davvero prendendosi le proprie responsabilità davanti a Manuel, Cruz e Alonso. Manuel apprenderà tutto l’inganno di cui è stato vittima. A quel punto l’uomo dirà ai genitori che vuole chiudere il suo matrimonio il più presto possibile. Jimena però coninuerà a dargli del filo da torcere. La donna infatti sta cercando informazioni per sbugiardare l’amante del marito. Jana era stata la prima a nutrire dei sospetti nei confronti della gravidanza. Manuel però non voleva darle retta. Era fermamente convinto che la moglie non l’avrebbe mai ingannato su un tema tanto delicato. Che altro accadrà?