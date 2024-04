Protezione solare per capelli ricci, per averli idratati e lucenti tutta l’estate

Contiene link di affiliazione.

Sapevi che anche i capelli vanno protetti dal sole? Ebbene sì, non basta la crema per il corpo ma serve anche quella per la tua bella capigliatura, ancor di più se hai i capelli ricci. Saprai bene che proprio d’estate diventano ingestibili, inoltre tendono a seccarsi alla velocità della luce e in questo il mare, il sole, così come il cloro proprio non aiutano. Cosa fare allora per preservare la tua bella capigliatura? Non preoccuparti, non ti dirò di rinunciare alla tintarella estiva, piuttosto voglio suggerirti una protezione solare per capelli ricci che ti aiuterà a conservare la loro idratazione e luminosità.

Ci sono una serie di errori da non fare in estate con i capelli ricci, uno di questi è dimenticare di usare il giusto prodotto per proteggerli dal sole, per evitare che diventino “sterpaglia” utile per i falò in spiaggia. Se anche tu vuoi salvare i tuoi ricci dal sole e dal mare, sicuramente ti sarà utile questo articolo.

Perché serve una protezione solare per capelli ricci specifica

È probabile che tu ti stia chiedendo per quale motivo non puoi usare una normale protezione per capelli invece di una specifica, ma se anche tu hai una folta capigliatura riccia saprai bene che essa richiede dei prodotti precisi che non possono essere assolutamente gli stessi di chi ha invece ha una chioma liscia. Il motivo? Il capello riccio generalmente tende a seccarsi più facilmente, ha bisogno di un’idratazione maggiore e soprattutto di lozioni più leggere che non appesantiscano troppo il riccio stesso, dandogli quell’effetto “afflosciato” che è davvero terribile.

Avari capito che un prodotto efficace per proteggere i tuoi capelli ricci dal sole dovrà avere una serie di caratteristiche che garantiscano sì la protezione, ma al contempo non abbiano l’effetto collaterale di farti diventare i capelli lisci o mossi, perdendo quelle straordinarie “onde” che con l’abbronzatura sono ancora più belle. Per riuscire in questa “impresa” vorrei suggerirti il kit protezione solare I love Riccio, come prima cosa mi sento di dirti – ma forse lo avrai capito dal nome – che parliamo di un marchio che realizza prodotti esclusivamente per capelli ricci, motivo per cui è super skillato sul trattamento di questo tipo di capigliatura.

Il kit protezione solare è composto da uno shampoo e da un olio. Il primo lo dovrai usare chiaramente quando lavi i capelli, si tratta di una lozione ultra delicata, protettiva e idratante con base di Argan, Macadamia e Jojoba, tutte sostanze che favoriscono l’elasticità del capello, conservandone la sua naturale forma; inoltre aiuta ad eliminare i residui di salsedine e cloro che possono essere veleno per la nostra capigliatura.

Il sun oil, invece, è un mix di sostanze nutritive e protettive come il cocco, la macadamia, l’argan e Joioba, servirà a creare una sorta di schermo per i tuoi ricci fondamentale per ripararli dai raggi UV, riuscirai così ad evitare la disidratazione che è una normale conseguenza dell’esposizione al sole e al contempo renderai i tuoi capelli più morbidi, idratati e lucenti. Ti suggerisco di nebulizzare l’olio più volte al giorno sui capelli e noterai benefici già dal primo utilizzo, praticamente quando li toccherai al mare non avrai più quella fastidiosa sensazione di secchezza, ma ti sorprenderà la morbidezza.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.