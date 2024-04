Se usi questo trucco, asciughi il bucato nella metà del tempo che ci sia il sole o no: lo avessi saputo prima!

Con questo trucco geniale potete asciugare il bucato nella metà del tempo, sia con il sole che con le nuvole: ecco come fare.

Ora che il bel tempo finalmente sta tornando, asciugare il bucato dopo averlo tirato fuori dalla lavatrice è un vero piacere. Qualche ora ed è tutto pronto per essere stirato e riposto nell’armadio con un profumo unico. Alle volte però, può capitare che anche nelle giornate più belle, questo semplice processo diventi un incubo.

E il discorso si eleva all’ennesima potenza nelle giornate particolarmente umide o nuvolose. Quando non c’è uno spiraglio di luce e bisogna lasciare i vestiti fuori ad asciugare per giorni interi nel peggiore dei casi. O forse no! Esiste un trucco geniale che dovete provare subito, lo ha svelato un noto esperto di fisica che è anche una celebrità del web. Ecco come ottenere un bucato asciutto in men che non si dica.

Come asciugare il bucato nella metà del tempo: il trucco del fisico

A svelare il tutto ci ha pensato Vincenzo Schettini, noto esperto di fisica che è diventato famoso per la sua pagina social La Fisica che ci piace. In uno dei suoi recenti contenuti, ha voluto spiegare come funziona l’asciugatura del bucato. Fornendo consigli utili su come accelerare i tempi.

Quando un indumento è bagnato, va ad assorbire energia termica per potersi asciugare in quanto questa rompe i legami molecolari dell’acqua e la fa evaporare. Viene fornita dall’aria calda circostante o dall’energia solare. Ecco perché, se volete stendere i panni in casa, è sempre meglio farlo in una stanza calda. Ma non umida, in quanto questo rallenta il processo di asciugatura. Poiché l’aria umida contiene a sua volta goccioline d’acqua.

Se invece preferite stenderli all’esterno, sarebbe meglio tenerli fuori solamente di giorno, sempre per lo stesso discorso: di notte aumenta l’umidità e quindi l’intero processo di asciugatura subisce un rallentamento notevole. C’è poi un altro fattore che può giocare un ruolo decisivo, ossia la presenza del vento.

Il vento permette di allontanare più velocemente le molecole d’acqua e quindi di accelerare l’asciugatura. E se infine lavate i panni a mano, usate meno acqua così che ci saranno meno molecole sui capi e quindi il bucato sarà asciutto in men che non si dica. Seguendo questi consigli, asciugare i panni non sarà più una seccatura.