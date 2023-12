Oli per il viso: quali sono e come utilizzarli

Gli oli per il viso sono dei validi alleati per la propria bellezza. Questi prodotti, infatti, contengono una grande quantità di vitamine, minerali e tantissimi altri principi attivi che fanno bene alla pelle.

Questi prodotti possono essere utilizzati per diversi motivi: struccare il viso, mantenere la pelle idratata, aumentare la capacità di rigenerazione della cute, rallentare il procedimento di invecchiamento ecc.

Sul mercato, infatti, ne esistono di diverse tipologie adatte a usi differenti, pertanto, è bene sapere come fare a scegliere quello giusto e applicarlo in maniera corretta.

Come scegliere l’olio per il viso

Il primo consiglio per poter scegliere correttamente questo prodotto è sapere qual è il proprio tipo di pelle. Infatti, gli oli si distinguono per il livello comedogeno, il quale oscilla da 0 a 5.

Un numero più alto indica un rischio maggiore di occlusione dei pori e di formazione di acne. Pertanto, se si ha una “pelle problematica” potrebbe essere necessario usare degli oli per il viso che non ostruiscono ulteriormente i pori.

Tra gli oli non comedogeni ci sono l’olio d’argan, di canapa o di jojoba, adatti praticamente ad ogni tipologia di pelle.

Viceversa, tra gli oli comedogenici ci sono l’olio di lino o di cocco. Questi ultimi, anche se potrebbero occludere i pori, possono rivelarsi utili per trattare la pelle secca e matura, poiché hanno proprietà nutrienti, idratanti e antinfiammatorie.

Ci sono, poi, prodotti più delicati, come l’olio di lavanda, di sambuco o di rosa, perfetti da applicare sulla pelle sensibile.

In alternativa, è possibile scegliere prodotti che contengono diverse varietà di oli naturali con caratteristiche e benefici differenti, offrendo un mix diversificato di nutrienti per la pelle.

Un’altra differenza importante è quella tra l’olio “tradizionale” e l’olio secco. La seconda tipologia si asciuga più velocemente e può essere applicata non solo sul viso, ma anche su altre parti del corpo e sui capelli.

Come applicare l’olio sul viso

Per applicare correttamente l’olio sul viso è bene capire fin da subito che l’olio non è una crema. Gli oli, infatti, funzionano diversamente dalle creme o dai sieri, perché nutrono più in profondità la cute.

Tuttavia, è bene specificare che l’olio non idrata la pelle, poiché non contiene acqua. È quindi fondamentale applicare questo prodotto sul viso inumidito oppure combinarlo con un altro prodotto idratante.

In poche parole, l’olio da solo non può idratare la pelle, tuttavia riesce a trattenere l’acqua contenuta nella cute, e quindi la sua applicazione è consigliata come ultima fase della skin care routine quotidiana, così da potenziare l’azione degli altri prodotti applicati.

È sufficiente applicare una piccola quantità d’olio sul palmo della mano e riscaldare il prodotto. In alternativa, si possono distribuire poche gocce direttamente sulla fronte, sulle guance e/o sul mento, a seconda delle zone da trattare.

Fatto ciò, occorre spalmarlo delicatamente dal centro del viso verso i lati, massaggiando con cura fino al completo assorbimento.

Un’altra opzione è quella di miscelare direttamente qualche goccia d’olio nella crema idratante e spalmare il tutto sul viso.