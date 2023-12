Regali di Natale per lui: 4 idee per renderlo felice

Dedicarsi ai regali di Natale in questo periodo è un’attività entusiasmante, ma può anche rivelarsi una fonte di stress, quando non si sa cosa acquistare.

Offrire un dono a un uomo, di fatti, non è sempre semplice. Tante volte gli uomini non amano sfoggiare chissà quali abiti o indossare accessori, sono meno vanitosi delle donne e non collezionano borse e scarpe.

Pensare a qualcosa che li soddisfi davvero può diventare impegnativo, specie se la relazione dura da tempo e ormai si sono esaurite le idee.

Spesso si ripiega sui grandi classici, per essere certi di non sbagliare, ma anche in quel caso, dopo un po’, il cerchio si stringe e diventa difficile orientarsi.

Il segreto è sempre partire dalle passioni, dal suo stile di vita, dalla relazione che vi lega. Un regalo pensato per il proprio papà è chiaramente diverso rispetto a quello che si farebbe a un compagno, un fratello, un amico o un collega.

Per questa ragione, servono spunti diversi, ognuno declinabile per tutti, altri specifici per qualcuno. Di seguito qualche idea.

Profumi da uomo

Optare per dei cofanetti confezione regalo profumo è certamente il classico dei classici.

Il profumo da uomo, specie durante il periodo di Natale, è tra i regali più gettonati da fare a qualunque uomo della propria vita. Senza dubbio si tratta di un pensiero molto personale, che nasconde una relazione lunga e profonda.

Allo stesso tempo, però, può essere sufficiente osservare e indagare sulle sue fragranze preferite, per individuare quello giusto. Dai profumi uomo più legnosi e speziati, fino a quelli più freschi, la scelta è davvero ampia; basta solo armarsi di pazienza e scegliere il cofanetto più adatto.

Portafogli

Esattamente come i profumi uomo, anche il portafoglio è un classico intramontabile. Probabilmente uno dei primi regali a cui si pensa.

Anche se lo hai già fatto in passato, puoi sempre replicarlo nel tempo. Se devi regalarlo al papà, al fratello o al marito, senza dubbio va bene anche col passare degli anni, per offrirgli un’alternativa, ma anche per sostituire quello vecchio ormai usurato.

Anche in questo caso, come i profumi uomo cofanetti, esistono svariati modelli, da quello sportivo, adatto per la palestra, fino a quelli classici in pelle e firmati, da indossare per il resto della giornata.

Borsa da lavoro

Il tuo lui non ha tanto tempo da dedicare agli hobby? Puoi sempre optare per borse, zaini e accessori da lavoro. L’uomo in carriera intesse una grande quantità di relazioni, spesso è in movimento e ha quindi la necessità di cambiare borsa.

Può tornargli utile la classica 24ore, ma anche uno zaino o una tracolla, se magari si reca in ufficio in moto, bici o monopattino e ha bisogno di una soluzione pratica e capiente.

Puoi anche optare per un porta documenti, porta Pc o tablet. Le custodie per i dispositivi elettronici non bastano mai. In questo senso hai davvero l’imbarazzo della scelta, il mercato offre numerosi prodotti, tra noti brand di pelletteria da uomo e cartolerie.

Libro

Il libro, un po’ come il profumo e il portafoglio, è un regalo sempre gradito. Un libro è in grado di arricchire chiunque e senza dubbio va scelto in base ai gusti e alle passioni del tuo Lui.

Può riguardare mete di viaggio, bricolage, giardinaggio, ma anche economia, finanza e gestione del tempo.

Può trattarsi di un ricettario, come anche di una raccolta di foto artistiche. Qualunque sia l’oggetto del libro, senza dubbio si tratta di un regalo che verrà apprezzato se la persona in questione è appassionata di lettura.