Il Natale ci sembra lontano ma non è l’unica occasione nella quale fare un regalo è d’obbligo! Cosa regalare ad un uomo, il tuo, allora?

Anche se ci sembra ancora lontano, è vero però che il Natale è veramente dietro l’angolo!

Ma i regali non si fanno solo a Natale: ci sono gli anniversari, i compleanni, le occasioni speciali e chi più ne ha più ne metta.

Cosa puoi regalare al tuo partner, soprattutto in questo periodo così difficile quando una gita fuoriporta non è più tra le opzioni?

Ecco alcune idee per te!

Cosa regalare ad un uomo che ha già tanto (oppure tutto)

Ti stai arrovellando per trovare una soluzione, eppure ti sembra che il tuo partner abbia già tutto.

In questo preciso istante ti trovi nel limbo del regalo: sembra che non ce ne sia uno possibile, però dovrai comunque regalare qualcosa.

Aiuto!

Come fare a regalare qualcosa ad un uomo, soprattutto se è il tuo partner, e non hai idee?

Anche chiedendoglielo, infatti, spesso la risposta è: “Non lo so“.

Generalmente gli uomini non si fanno scrupoli a comprare tutto quello che gli serve: dall’ultimo gioco disponibile per la PlayStation al maglione di qualità, non hanno quasi mai bisogno di nulla di nuovo.

Ovviamente non possiamo darti un consiglio specifico, che sia completamente azzeccato. Dopotutto ogni relazione (ed ogni persona) è unica e personale e non possiamo di certo indovinare i gusti del tuo amato… meglio di te!

Ecco una lista, però, di spunti utili per un regalo da fare ad un ragazzo od un uomo.

vestiti : cerchiamo di comprendere con questo punto tutta l’ampia gamma di vestiti disponibili al mondo. Impossibile? Forse sì ma il nostro scopo è un altro.

Hai mai pensato di investire in qualcosa che sia di qualità, comodo e duraturo ? Solo tu puoi sapere se il tuo fidanzato ama andare in montagna o fare l’aperitivo in città, quindi non possiamo consigliarti un capo specifico.

Puoi, però, prendere qualcosa di qualità , fargli un buono regalo o scegliere per lui un indumento che, se non è di suo gradimento, potrà facilmente cambiare.

Opta per qualcosa che ha già e cerca la versione di qualità: non puoi (quasi) sbagliare!

Prova con buoni regalo per quanto riguarda l’ abbigliamento tecnico , oppure con fasce per portare il telefono mentre corre.

Anche una GoPro (anche se non potrà usarla tantissimo adesso) o la Polaroid per stampare immediatamente gli scatti sono regali perfetti!

Un regalo molto quotato è il rasoio di sicurezza , quello antico che veniva usato dai nostri genitori: in pieno stile ZeroWaste (qui trovi la spiegazione di questo movimento) potrai fare un regalo davvero unico!

Abbina il rasoio ad un panetto di schiuma da barba solida (funziona un po’ come lo shampoo od i saponi solidi) ed avrai fatto un regalo veramente incredibile!

Un set da sommelier, un giradischi, un portafoglio nuovo, un orologio (magari molto moderno, che misuri anche l’attività sportiva), un set da barbecue, uno strumento per fare sport a casa (cyclette o tapis roulant ad esempio), una bottiglia di vino (o di whiskey), una cena preparata da te.

Insomma, le idee regalo certamente non possono essere quelle perfette per te e per il tuo lui.

Questo elenco, però, può farti venire qualche nuova idea (o almeno, noi ce lo auguriamo).

Hai trovato qualcosa da regalare al tuo compagno?