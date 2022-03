Pelle matura: da che età inizia? La risposta potrebbe sconvolgerti

Pelle matura, sai da che età inizia? Fidati, la risposta non è sicuramente quella che stai pensando. Scopriamolo insieme.

E’ una di quelle domande che non ci facciamo spesso, ma dovremmo, perché prima la cominciamo a trattare, migliore sarà il risultato.

Prima di tutto però, dobbiamo farci alcune domande. Sai cosa si intende per pelle matura o quali caratteristiche ha? Ma soprattutto, sai a che età inizia? Scopriamo insieme. La riposta potrebbe veramente sorprenderti.

Pelle matura, cos’è e come si cura

Con il tempo la nostra pelle comincia a perdere elasticità e luminosità. Per questo motivo è fondamentale saperla curare, soprattutto quando iniziamo a raggiungere una certa età.

Come fare? Con il nostro aiuto riuscirai a risolvere tutti i tuoi dubbi sulla pelle matura, individuando le sue caratteristiche e la sua cura.

Siamo ciò che abbiamo vissuto, sperimentato, condiviso. Man mano che invecchiamo accumuliamo esperienze, eventi e tutto questo ovviamente si riflette sulla nostra pelle.

Sono molte le cose che cambiano nel corso del tempo. Con il passare degli anni il metabolismo delle cellule rallenta e a partire da una certa età la pelle presenta delle caratteristiche ben specifiche: la quantità e l’attività dei fibroblasti si riduce, così come il collagene. Non solo, con l’età la pelle tende a disidratarsi e quindi a seccarsi. E ovviamente iniziano a presentarsi anche le tanto odiate macchie scure.

A tutto questo vanno aggiunti tutti quegli elementi quotidiani che influenzano e peggiorano la qualità della nostra pelle, come il sole, l’alimentazione, l’ambiente e tanto altro che aiuta a invecchiare il nostro viso.

Ma come riusciamo a capire quando una pelle è matura? Ci sono delle caratteristiche specifiche che permettono la sua identificazione:

Disidratazione

Pelle più secca e sottile

Rughe profonde

Mancanza di luminosità

Iperpigmentazione e macchie d’età

Flaccidità, mancanza di tono e compattezza

Colore pallido

Pori aperti

Solitamente, si comincia a parlare di pelle matura a partire dai 35 anni, anche se, ovviamente, l’età di partenza dipende dalla storia di ogni persona, poiché l’età biologica non sempre riflette quella della nostra pelle. Infatti, il suo invecchiamento è determinato sia da fattori endogeni (invecchiamento geneticamente programmato) che da quelli esogeni (stile di vita, ambiente).

Perciò come possiamo ripristinare la pelle matura? Per la prevenzione dell’invecchiamento cutaneo, ti suggeriamo di iniziare a curare la tua pelle in giovane età, prendendo tutte le precauzioni necessarie, in termini di alimentazione, protezione dal sole…Insomma, tutto ciò che è necessario per proteggere la tua pelle e prevenire un invecchiamento precoce.

Ovviamente, non si può avere una pelle giovane per sempre, perciò la cosa più importante è prendersene cura, provando a mantenere, il più a lungo possibile, una pelle elastica e luminosa.

Per fare ciò, devi risolvere alcuni problemi che presenta la pelle matura, tra cui: dare comfort e idratazione alla pelle secca e tirata, proteggere e rafforzare la pelle contro l’ambiente esterno, dare luminosità e correggere le macchie scure, levigare le rughe esistenti, stimolare il processo di rigenerazione della pelle e recuperare la compattezza.