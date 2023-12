Piscina: organizzare pool party anche in inverno grazie alle coperture quattro stagioni

Con il progressivo abbassamento delle temperature, cene, party e giochi all’aria aperta cominciano a spostarsi gradualmente verso l’interno. L’arrivo della stagione fredda non deve però necessariamente sancire la fine delle feste in piscina, che possono diventare un appuntamento piacevole anche nelle giornate meno soleggiate.

Difatti, organizzare un pool party in inverno, quando le temperature cominciano a irrigidirsi, si può, soprattutto se si dispone di una comoda area al chiuso come quella offerta da una copertura per piscina 4 stagioni.

Pool party: quali vantaggi con una copertura per piscina 4 stagioni

Una copertura per piscina quattro stagioni è un’opera che permette di concedersi piacevoli nuotate anche in quei momenti in cui le temperature esterne non consentirebbero la balneazione.

Una struttura di questo tipo può infatti proteggere dal vento e limitare il raffreddamento dell’acqua dovuto alla dispersione del calore, preservando il clima interno e offrendo uno spazio sempre ideale per concedersi un tuffo in piscina.

Inoltre, queste soluzioni sono in grado di proteggere la vasca in modo completo e di tutelarla da numerose problematiche che si presentano in tutte le stagioni dell’anno, come l’evaporazione dell’acqua – che in estate vede essere colmata da ripetuti riempimenti – o la caduta di foglie e terriccio, che può sporcare gli interni e richiedere interventi di pulizia continuativi.

Tutto ciò fa sì che sia sempre possibile organizzare pool party unici e divertenti, anche quando le condizioni atmosferiche non lo consentirebbero: con una copertura 4 stagioni si può infatti programmare una festa in piscina anche nelle giornate uggiose, senza preoccuparsi del meteo o che improvvise variazioni atmosferiche possano cancellare l’evento.

Naturalmente, per disporre di una struttura di qualità è importante rivolgersi ad aziende specializzate, come per esempio Abritaly, realtà leader a livello europeo che realizza coperture per piscina di design avvalendosi di un’esperienza nel settore di oltre 40 anni.

Le migliori coperture 4 stagioni per un party in piscina

Le coperture per piscine 4 stagioni permettono di incrementare il livello di sicurezza dell’area relax, un aspetto sempre importante, che risulta determinante anche durante un pool party.

Le proposte di Abritaly, per esempio, grazie a meccanismi di apertura e chiusura all’occorrenza motorizzati, aiutano a schermare la vasca velocemente anche a distanza. In questo modo è possibile vivere ogni festa in tutta tranquillità, anche durante quei momenti in cui, non potendo vigilare direttamente sulla piscina, sia necessario salvaguardare piccoli ospiti da cadute accidentali.

Queste opere, inoltre, grazie ad assetti trasparenti, dovuti a materiali come il cristal o il policarbonato alveolare, permettono di osservare ciò che avviene all’interno della vasca anche quando l’opera è inserita o semi inserita, favorendo le operazioni di controllo legate alla salvaguardia degli ospiti.

Cristal e policarbonato alveolare rendono inoltre la copertura elegante e trasparente, così che, anche quando l’opera è inserita, i riflessi della piscina siano sempre ben visibili. Sono opere di questo tipo le coperture basse amovibili, con assetti sollevabili o impilabili da collocare in base alle esigenze, e le coperture basse scorrevoli, disponibili con porte di accesso, facciata aperta e moduli sollevabili per l’apertura totale o parziale della vasca.

Abritaly propone anche coperture telescopiche basse o medie, i cui pannelli, sufficientemente alti per una perfetta balneazione, possono essere impilati del tutto o in parte, per essere disposti in base alle esigenze.

Un’altra valida soluzione è anche quella offerta dalle coperture semi alte che, grazie ai loro 180 cm di altezza, permettono di creare un vero vano al coperto con piscina e spazio relax in cui trascorrere del tempo con i propri ospiti.

Infine, per disporre di un ambiente outdoor perfetto per organizzare feste a bordo piscina, si può puntare sulle coperture alte, dei modelli trasparenti, caratterizzati da eleganti strutture in alluminio, che consentono di edificare dei veri e propri dehor in giardino con piscina e area relax.

Queste opere possono essere inoltre installate con assetto adiacente dell’abitazione centrale, in modo da creare una continuità tra la piscina e l’ambiente domestico ideale per organizzare pool party tutto l’anno.