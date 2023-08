Oroscopo di oggi, freno alle passioni per questi segni, le intenzioni sono… in tensione!

Oroscopo di oggi, la tensione mette a dura prova i nervi… sono più tesi di una corda di violino! Meglio ascoltare i consigli delle Stelle.

Capita di vivere momenti no, ma quello che nella maggior parte dei casi accade, è che si “creano” con le proprie azioni e intenzioni. Appunto, sarebbe meglio fare un po’ il punto della situazione, dato che nel mese di luglio ne sono accadute tante, non per questo agosto sarà differente. Le condizioni poste da Venere Retrograda si sentono ancora forti, ma se a questo transito tanto temuto che durerà fino al 4 settembre, aggiungiamo anche quelli quotidiani, come il posizionamento di oggi, la situazione si complica ulteriormente. Le difficoltà stanno nella comunicazione, ma alcune intenzioni potrebbero non essere così chiare per alcuni rapporti. Ecco cosa consiglia di fare l’oroscopo di oggi.

Innanzitutto, ribadiamo come sempre che non occorre tenere conto dell’oroscopo come se fosse un oracolo di verità. Bensì sarebbe meglio iniziare a comprendere che si tratta soprattutto di un modo di approcciarsi alla vita. Tutto è contraddistinto da energie in divenire, queste agiscono scontrandosi ed incontrandosi, ed alle volte realizzando dei veri pasticci. Il caos della vita è dato da come si mettono in gioco le proprie energie, e da quali sono gli obiettivi da raggiungere. Senza dubbio Venere Retrograda mette in difficoltà la sfera relazionale. Tutto ciò che ha a che fare con i sentimenti sembra essere messo in crisi.

Scelte troppo frettolose oppure non scelte, diciamo che al momento sarebbe meglio non fare nulla che potrebbe drasticamente cambiare la propria vita. Sia per quanto concerne alcune situazioni che per quanto riguarda aspetti dell’estetica di ciascuno. La ragione? Ce ne si potrebbe pentire, specialmente se la tensione ha portato attrito.

L’attrito è dato dal transito del giorno, Quadratura Sole-Giove: la Stella e l’Astro dell’Energia Vitale, non riescono a manifestare con entusiasmo la forza della vita. Ciò è dato proprio dalla formazione di questo Aspetto dei Pianeti, cioè posizionamento. I due Astri distano 90° e illusoriamente dividono il cielo in 4 parti da 90°. Questo transito porta ad una condizione di stallo. Sembra che tutto non vada, né bene né male, semplicemente c’è uno “stop” che sembra definitivo. Come se non ci fosse nessuna possibilità di cambiamento, e le intenzioni vengono meno anche nel fare ciò che si desidera. Se prima si cercava di fare andare bene “cose che non vanno”, con queste energie le cose non trovano un svolta.

Se vuoi canalizzare al meglio le energie per affrontare la situazione “di blocco”, allora segui i nostri consigli. Analizziamo se sei tra i fortunati o meno.

Oroscopo di oggi, ecco come vivono il “blocco” questi segni

Siamo nel mese del Leone, segno di forza ed energia, proprio come gli Astri che lo rappresentano, il Sole e Giove. Com’è possibile che con tutte le energie al posto giusto, questa fase sia così piatta? Le Stelle seguono il loro corso, e quello del momento è proprio fonte di guai per chi è indeciso sul da farsi e sulla sua vita. C’è un blocco di comunicazione energetica. A seguito dei Trigoni di fine luglio che hanno messo i segni in una fase di stallo, questo transito procede nella stessa direzione. Quindi, è tutto perduto? No, si può trovare una svolta, ma non sarà per niente facile. Ecco chi sono i segni che secondo le previsioni di oggi devono tenere gli occhi aperti.

Oroscopo di oggi, al primo posto il segno del mese, il Leone vive drammi!

Che si tratti di una personalità ricca di entusiasmo, non ci sono dubbi, ma al momento tutto è come contrito. Allora, viene fuori la parte peggiore del suo carattere, quella che lo fa esplodere di rabbia. Quindi, gli amici del segno saranno più spenti del solito, ma non estranei ad attacchi di aggressività violenti nei confronti delle persone amate. Questo non significa che i rapporti si distruggeranno del tutto, ma che inizieranno a venire fuori delle crisi latenti e non risolte. Consiglio: arrivati a questo punto, far fluire tutto, anche le cose brutte, le quali evidentemente dovevano venire fuori prima o poi!

Segue l’amico Cancro, c’è qualcosa che blocca tutto, deve venirne fuori!

Complicato, introverso e con scarsa propensione a cambiare su alcuni difettucci, adesso è in crisi con la vita. Si illude di avere tutto ciò che vuole, ma non lo sa fino a che punto. Ha un vuoto dentro che non riesce a colmare. Colpa di alcune situazioni che messesi di mezzo lo hanno confuso ancora di più. Diciamo che non è il tipo che fa “colpi di testa”, non agisce mai d’impulso. Allora, meglio evitare di sconvolgere troppo i propri piani. A volte, la vita pone davanti dei bivi per i quali è necessario attendere. Consiglio: questo non significa non agire, ma essere cauti, perché di sconvolgimenti per ora è meglio non averne. Accettare ciò che viene, e placare l’energia. In seguito verrà canalizzata meglio.

All’ultimo posto, il segno dei Gemelli è in crisi: o si placa o dà una svolta alla sua vita!

Logorroico, paranoico ed in crisi con il mondo intero, mai come adesso si è sentito così inascoltato. Non sente di aver ragione e non riesce a far capire i suoi sentimenti. Tutta colpa dei problemi della vita, e della sua scarsissima propensione a risolverli. Genio procrastinatore, preferisce lasciare andare e dimenticare, ma peccato che poi sia egli stesso a riportare a galla alcune situazioni. Anche questo segno si trova ad un bivio grosso, ma nella situazione corrente si suggerisce qualcosa di essenziale. Consiglio: sarebbe meglio non muoversi dati i transiti, ma se si sente di vivere un inferno in terra e questa cosa la si trasmette anche agli altri, meglio fare ciò che piace subendone le conseguenze, piuttosto che continuare diatribe interiori che avvelenano l’anima.