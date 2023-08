Haircare Routine Anti-Caduta: Prevenire la Rottura dei Capelli

La caduta temporanea dei capelli è un fenomeno molto più comune di quanto si possa pensare. Prima o poi capita a tutti di vedere la propria chioma meno forte e vitale del solito: niente panico, non siete destinati alla calvizie. State solo affrontando una breve fase; la buona notizia è che esistono prodotti che possono intervenire sui vostri capelli e contrastare la caduta occasionale.

Volete saperne di più? Continuate a leggere.

Perchè cadono i capelli?

Se sentiamo che la nostra chioma sta perdendo volume e forza, se vediamo i nostri capelli spenti e poco vitali, probabilmente è a causa di una fase di caduta temporanea. Non bisogna allarmarsi, non si tratta di una condizione patologica ma di un fenomeno fisiologico comune e transitorio. Ma perchè i nostri capelli attraversano queste fasi, ogni tanto?

I motivi possono essere diversi:

cause ormonali

stress mentale o fisico

stanchezza

fattore ereditario

Nelle donne le cause ormonali sono tra le più comuni, per quanto riguarda la caduta occasionale dei capelli: assumendo, per esempio, durante la gravidanza o dopo il parto, si potrebbe riscontrare una temporanea perdita dei capelli.

Anche lo stress può influire sulla nostra cute e sulla massa della nostra chioma, che questo sia uno stress fisico, come una malattia o l’assunzione di farmaci particolari, o uno stress mentale. Può sorprendere come il nostro corpo reagisce agli stimoli esterni, scaricando la tensione in modi inaspettati e palesando qualche forma di disagio che eravamo certi di avere sotto controllo. In questi casi, la prima soluzione per la nostra chioma affaticata è il riposo e la tranquillità.

Anche la genetica può spesso venire in aiuto della bellezza dei nostri capelli, ma in alcuni casi può remare contro. Esistono infatti alcuni geni ereditari che rendono un soggetto più incline alla perdita temporanea del capelli. La particolarità di questi geni è che saltano una generazione: di solito si ereditano dal nonno materno.

Prodotti per capelli anti-caduta

Una volta che si conoscono le cause della caduta temporanea dei capelli, è bene sapere che esistono prodotti che possono contrastare questi effetti e che, se usati con costanza, possono restituire al capello l’aspetto sano che tutti noi amiamo.

In prima linea abbiamo, ovviamente, gli shampoo anticaduta capelli, dei prodotti per la detersione della cute pensati appositamente per chi sta affrontando una fase di perdita temporanea dei capelli. Si tratta di detergenti arricchiti da una molecola progettata per rinforzare i capelli e proteggerli, prodotti che garantiscono un boost di nutrimento, quello di cui abbiamo bisogno per restituire la vitalità alla nostra chioma.

In questa categoria abbiamo diverse opzioni tra cui scegliere: per chi ha poco tempo da dedicare ai capelli e vive una vita frenetica, c’è lo shampoo secco, un prodotto rinfrescante senza risciacquo per temporeggiare tra un lavaggio e l’altro. Basta applicarlo sulle radici, lasciarlo agire ed eliminarlo dopo pochi minuti con un colpo di spazzola: nulla di più facile.

Se vi rendete conto che la caduta dei vostri capelli è legata alla fragilità della chioma, potrete optare per uno shampoo energizzante che deterge delicatamente, prevenendo la rottura del fusto.

Avete mai provato un detergente anti-caduta? Se siete alle prese con una chioma spenta e debole, una soluzione del genere potrebbe davvero fare la differenza e dare nuova vita ai vostri capelli.