Ami gli shorts ma hai le cosce grosse? Ti basta scegliere quelli giusti!

Indossare gli shorts si può anche con le cosce grosse. Scopri quali sono quelli più adatti per valorizzare la tua figura.

In estate, la voglia di scoprirsi per rinfrescarsi un po’ e portare colore alla pelle è sempre più forte. A volte, però, un cattivo rapporto con il proprio aspetto può portare a vivere male questa situazione.

Se pensi di avere le cosce grosse, ad esempio, potresti pensare di non poter portare gli shorts che magari ami tanto ma che, per questo motivo, non ti stanno come vorresti. Ebbene, la buona notizia è che i pantaloncini sono adatti a tutte. L’unica cosa che dovrai fare è quella di scegliere il modello più adatto a te e quindi in grado di valorizzare la tua figura e di farti sentire comoda e bella al contempo. Dopo aver visto come vestire in caso di braccia grosse e fuori forma, scopriamo come indossare gli shorts nel modo giusto, anche in presenza di cosce grosse.

Ecco quali sono gli shorts giusti in caso di cosce grosse

Se il tuo problema sono da sempre le cosce grosse che consideri fuori forma o troppo muscolose, non devi rinunciare agli shorts ma trovare semplicemente quelli che ti si adattano meglio. In genere per gambe toniche può andare bene il pantaloncino leggins mentre per quelle un po’ fuori forma sono più indicati quelli a trapezio e che risultano anche più freschi. Se senti il bisogno di slanciare la tua figura, è meglio optare per shorts a vita alta da fissare con una cinta rigida o morbida ma che esalti il punto vita. In caso contrario puoi anche andare su pantaloncini normali o a vita bassa. Ciò che conta è sentirti sempre a tuo agio e portare al contempo qualcosa di comodo.

Se le cosce tendono a sfregare (cosa che in state può portare a delle irritazioni) è meglio scegliere pantaloncini che superino quella zona in lunghezza. Agendo in questo modo potrai infatti godere di tutta la freschezza di cui hai bisogno senza effetti negativi. Una volta individuati gli shorts che più ti si adattano dovrai solo fare i giusti abbinamenti. Dalla blusa leggera, alla t-shirt, fino alla maglia aderente, le combinazioni sono davvero infinite. Per le scarpe potrai optare per quelle da tennis o per degli stivali estivi che se alti a metà gamba e larghi andranno a snellire maggiormente le gambe facendoti sentire al top. Il tutto senza dover rinunciare alla comodità e consentendoti di portare uno dei tuoi capi d’abbigliamento preferiti senza più problemi.