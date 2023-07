Beatrice Valli, la richiesta di aiuto a Marco Fantini: lui risponde con una foto

Beatrice Valli, per avere un po’ di tempo libero dopo la nascita della figlia Matilda Luce, chiede l’aiuto al marito Marco Fantini che risponde con una foto.

Beatrice Valli e Marco Fantini, a distanza di anni dal loro primo incontro, formano una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo. Il loro amore è nato nello studio di Uomini e Donne anni fa e, dopo aver superato una crisi, hanno formato non solo una splendida famiglia, ma si sono anche sposati con una cerimonia da sogno a Capri lo scorso anno. Belli, giovani e innamorati, rappresentano l’amore vero come sottolineano i fan.

Da anni, Uomini e Donne aiuta le persone single, anche quelle più adulte grazie al trono over, a cercare l’amore. Nel corso delle varie stagioni, sono davvero tante le coppie che, grazie alla redazione di Maria De Filippi, vivono ancora oggi una vera e propria favola. Marco e Beatrice sono tra i fortunati ad aver trovato l’amore vero all’interno di un programma televisivo e, dopo averlo coltivato con dedizione, oggi raccolgono dei bellissimi frutti.

Molto complice della moglie, Marco Fantini, negli scorsi giorni, ha così ricevuto una richiesta di aiuto a cui ha deciso di rispondere con una foto.

Beatrice Valli e Marco Fantini: la diversa gestione dei figli, la verità in una foto

Quando Beatrice Valli ha partecipato, in qualità di corteggiatrice, a Uomini e Donne per corteggiare Marco Fantini, pur essendo giovanissima, era già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione. Marco, sin dall’inizio della storia, ha instaurato con Alessandro un rapporto speciale che hanno anche oggi.

Anno dopo anno, Marco e Beatrice che hanno coronato il loro amore con uno splendido matrimonio, hanno regalato ad Alessandro tre sorelle minori: Bianca, Azzurra e la piccola Matilda Luce nata pochi mesi fa.

Gestire quattro figli non è affatto facile e, così, negli scorsi giorni, la Valli, per poter avere un po’ di tempo per se, ha chiesto al marito di occuparsi della più piccola. Una richiesta che l’ex tronista ha accolto lasciando così libera Beatrice che, prima di lasciare il marito solo con la piccola, gli ha ricordato che avrebbe dovuto dormire.

Marco si è così occupato di Matilda Luce e quando ha saputo che la figlia avrebbe dovuto fare il suo sonnellino ha risposto con una foto che ha fatto sorridere Beatrice e che potete vedere al termine del video qui in alto.