Ma quale sapone, io ho un metodo infallibile per eliminare dalle mani l’odore

Specialmente in estate avere le mani impregnate dall’odore di aglio, cipolla o pesce è un bel fastidio: con questi metodi rimedi in 5 minuti

Cucinare senza mai usare aglio e cipolla? Praticamente impossibile, anche in estate. Preparare diverse ricette di pesce senza toccarlo, per pulirlo, sfilettarlo, lavarlo? Anche in questo caso non ce n’è, si tratta di un male necessario.

Eppure il risultato alla fine è uno solo. Le nostre mani si impregnano di odore che con il caldo estivo diventa in poco tempo puzza. E molte volte anche usando un sapone specifici è difficile farlo andare via del tutto.

Certo, possiamo giocare sul fattore tempo: se non è necessario uscire subito, con il passare delle ore e il lavaggio delle mani l’odore andrà ad attenuarsi. Ma non è il più efficace dei rimedi, anche perché non tutte le mani sono uguali.

Nell’aglio e nella cipolla la colpa è di alcune sostanze che contengono, le stesse che servono a dare il loro profumo. Per il pesce invece si tratta di un problema direttamente della sua carne e quindi basta il semplice contatti per impregnarsi.

Una precauzione che tutti possono usare e funzione sempre è munirsi di guanti in gomma o in lattice, ma non sono sempre così spessi da proteggere le mani. Un’altra è lavare velocemente le mani con l’aceto prima di pelare e tagliare aglio o cipolla. Aiuterà almeno ad attenuare l’odore che penetra, ma anche in questo caso non è un rimedio definitivo.

Eliminare dalle mani l’odore di aglio, cipolla e pesce: l’ultimo trucco è geniale

Allora come possiamo fare, usando metodi casalinghi ed economici per far sparire l‘odore di aglio, cipolla e pesce dalle mani? Ci sono rimedi semplici, con prodotti e oggetti che sicuramente abbiamo in casa. E alla fine ci pentiremo di non averlo saputo prima.

1) LIMOME

Partiamo con un classico che funziona sempre. Tagliamo un limone, anche piccolo, a metà e versiamo un bicchierino di aceto bianco in una ciotola. Prima passiamo le mani nell’aceto e poi strofiniamo la metà del limone su tutte le dita passando bene dappertutto. Quando abbiamo finito sciacquiamo le mani con acqua e poi usiamo un sapone detergente.

2) BICARBONATO

Come spesso succede in cucina, il bicarbonato ha molteplici funzioni e serve anche per eliminare i cattivi odori. Basta sciogliere un cucchiaino di bicarbonato in una tazzina con acqua, facendo una cremina. Poi la passiamo sulle mani e strofiniamo, risciacquandole poi alla fine sempre con acqua e sapone.

3) PREZZEMOLO

Le erbe aromatiche ci salvano un piatto ma in questo caso anche le mani. Basta tritare qualche foglia di prezzemolo, esattamente come facciamo per metterlo sul pesce, e poi passare il trito in mezzo alle dita, sui palmi e i dorsi delle mani, strofinando bene. Alla fine, solito lavaggio con il sapone.

4) DENTIFRICIO

Il classico tubetto di dentifricio, non importa se alla menta, al fluoro o con un altro sapore. Ne strizziamo un po’ sule dita e lo distribuiamo bene fino a coprire tutta la superficie delle mani. Strofiniamo e lo lasciamo agire per 5 minuti prima la sciacquare e lavare le mani usando il sapone.

5) ACCIAIO

Il più sorprendente di tutti ma anche uno dei più efficaci. Prendiamo una posata, come il cucchiaio, e la teniamo stretta nelle mani. Poi ci passiamo sopra un dito alla volta aprendo l’acqua corrente. Ma possiamo farlo anche appoggiando le mani sui lati o sul fondo di una pentola in acciaio fredda. Sembra strano, eppure funziona.