Il trucco per sbucciare una testa d’aglio in pochi secondi senza toccarla

Ecco il trucco facilissimo per sbucciare un’intera testa d’aglio in pochi secondi senza toccare niente.

L’aglio è una pianta erbacea perenne che trova innumerevoli impieghi in cucina. Serve ad esaltare i sapori di molte pietanze anche se non a tutti è gradito. Eppure è un alimento estremamente benefico per l’organismo.

Spesso però a causa del suo forte odore diventa antipatico sbucciarlo in quanto poi tende a rimanere l’olezzo sulle mani per diverse ore, nonostante il lavaggio delle stesse. E questo per tanti può essere addirittura un motivo per non utilizzarlo.

Un vero e proprio peccato se pensiamo che invece l’aglio, specialmente in questo periodo di malanni e influenze è ottimo per prevenire tali disturbi curando anche malattie cutanee, nonché ideale per disinfettare l’intestino. Scopriamo allora un trucco semplicissimo che ci permetterà di pulire addirittura un’intera testa d’aglio in men che non si dica.

LEGGI ANCHE –> Come eliminare la buccia dalla zucca velocemente: ecco il trucco

Ecco il trucco velocissimo per pulire una testa d’aglio in pochi secondi

A quanti di voi sarà capitato almeno una volta di dover sbucciare l’aglio e di ritrovarvi poi il suo forte odore sulle mani? Un inconveniente che capita spesso quando si maneggiano determinati cibi dall’odore particolare e persistente, proprio come questa pianta erbacea.

Questo però non deve farci dubitare dall’utilizzarlo perché come già spiegato è fonte di numerose sostanze benefiche per l’organismo. In particolare è ricco di allicina, zolfo, e vitamine del gruppo B.

Quando però ci servono vari spicchi d’aglio, magari perché dobbiamo cucinare per tante persone cosa accade? Pulire ogni spicchio eliminando la buccia uno ad uno diventa praticamente impossibile.

E allora per fortuna ci viene incontro un trucco che ci permette di sbucciare un’intera testa d’aglio in pochissimi secondi. Basta avere un barattolo ed una scodella ed il gioco è fatto.

Il segreto infatti, oltre al barattolo è anche schiacciarlo un po’ con la scodella, prima di scuoterlo, questo renderà le operazioni di “shakeraggio” molto più semplici e meno faticose.

Molti chef infatti utilizzano il trucco del barattolo, ma l’operazione sarà ancora più agevole se prima lo comprimete un po’, facendo una leggera pressione su di esso con qualcosa di duro sopra, proprio come una scodella, o un piatto.

Un passaggio all’apparenza banale ma che invece vi consentirà in men che non si dica di eliminare tutta la buccia dai vari spicchi d’aglio e di rendervi il resto del lavoro molto più veloce e agevole.

Non solo, non dimentichiamo che con questo semplice trucco non vi sporcherete nemmeno le mani, che non è una cosa da poco.

LEGGI ANCHE –> Il trucco per scoprire le castagne marce ed eliminarle prima di cuocerle

E se vuoi conoscere altri trucchi per pulire l’aglio in modo facile e veloce qui te ne abbiamo elencati almeno altri 5 non resta che scoprirli davvero tutti.

A questo punto non ci saranno più scuse per non utilizzare l’aglio nelle vostre ricette, dopo aver appreso tutti i trucchi per pulirli sarà davvero semplice usarlo in cucina nei vostri piatti.