Paola Di Benedetto non si nasconde più, chi è il nuovo fidanzato Raoul Bellanova: età e lavoro

Chi è Raoul Bellanova, il nuovo fidanzato di Paola Di Benedetto? I due escono allo scoperto: età e lavoro di lui.

Nuovo amore nella vita di Paola Di Benedetto che, in passato, ha avuto un’importante storia con Federico Rossi. Dopo aver detto addio al cantante, il nome della conduttrice è stato al centro di numerosi rumors di cui l’unico certo è stato quello relativo al flirt con Rkomi finito dopo poco tempo dall’inizio della frequentazione.

Oggi, tuttavia, pare che il cuore dell’ex vippona non sia più libero e che sia occupato da un nuovo amore. Da settimane si vocifera di una nuova relazione per la Di Benedetto che, oggi, attraverso una foto condivisa anche dalla sua metà, ha confermato tutto.

Chi è Raoul Bellanova, il nuovo fidanzato di Paola Di Benedetto: età e lavoro

Con una foto condivisa da entrambe tra le storie dei rispettivi profili Instagram, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno annunciato l’inizio della relazione, ma chi è il ragazzo che ha conquistato l’ex Madre Natura di Ciao Darwin? Classe 2000, Raoul Bellanova ha 23 anni, è nato a a Rho ed è una giovane promessa del calcio. Milita come difensore nel Torino.

Su Instagram è seguito da 155mila followers e, dopo vari rumors che lo vedevano al centro del gossip per un presunto flirt con Paola Di Benedetto, ad annunciare tutto, è stato lui stesso con una tenera foto che potete vedere qui in basso.

Per la 28enne Paola, si tratta di un nuovo inizio della sua vita sentimentale dopo le ultime storie finite male. Serena e sorridente, la conduttrice si gode così il suo nuovo amore insieme ai suoi successi professionali. Sempre più richiesta come testimonial, la Di Benedetto, nonostante abbia deciso di lasciare RTL 102.5, continua ad essere legata alla radio.

Lo scorso 10 giugno, a Roma, insieme a Camilla Ghini e Jody Cecchetto, ha condotto con grande successo il Radio Zeta Future Hits 2023. Evento che condurrà nuovamente il 31 agosto, con gli stessi compagni d’avventura, dall’Arena di Verona.

Dopo essersi fatta conoscere come la Madre Natura di Ciao Darwin e aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip portando a casa la vittoria, la Di Benedetto continua a vivere un momento magico professionale ed ora anche sentimentale come testimonia la dolcissima foto qui in alto.