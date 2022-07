Paola Di Benedetto, durissimo affondo sull’ex vippone: attacco micidiale

Paola Di Benedetto torna a far parlare di sé con un affondo ad un noto ex vippone del GF, questa volta è durissima.

In questa estate non si smette di parlare di lei. Paola di Benedetto è sempre più presente nelle cronache di gossip, anche perché le sue vicende amorose incuriosiscono gli italiani. Negli ultimi mesi ci eravamo convinti che stesse nascendo una vera love story tra la bella speaker radiofonica ed il cantante Rkomi. I due, seppur non avendo ufficializzato nulla, sono stati beccati più volte dai paparazzi.

Tra effusioni romantiche e incontri vip, i due sembravano più affiatati che mai. Ci si è messo di mezzo anche un post di Chiara Ferragni e Fedez in compagnia della “coppia dell’anno”, per accendere ancora di più i riflettori. Il tutto però, si è concluso con un nulla di fatto perché, stando alle indiscrezioni, lui avrebbe tagliato con un messaggio per poi riversare le sue attenzioni su una nuova biondina.

L’ex madre natura di Ciao Darwin però, continua ad attirare l’attenzione ed un recente gossip la vedeva nei pensieri del cantante Blanco. Sempre di musica si parla insomma, che ormai è diventata anche la sua professione tra conduzioni di live e radio. Nulla di confermato però, mentre oggi la Di Benedetto torna a far parlare di sé per alcune dichiarazioni pesanti su un noto vip.

Paola spara a zero su Denis Dosio, le parole sono inequivocabili

Abbiamo imparato a conoscerla in questi anni e sappiamo bene che Paola Di Benedetto non è certo una di quelle “belle che non parlano”. Lei, non per caso, è stata anche una vincitrice del Grande Fratello Vip e sui personaggi tv ci vede lungo. Questa volta a farla finire nella bufera sono state delle recenti dichiarazioni che ha rilasciato in diretta.

Nelle ultime ore l’influencer e conduttrice è stata ospite del programma di Simone Burrati e Jody Cecchetto su Twitch. I due speaker hanno coinvolto l’ex vippona in una serie di domande e in un gioco. La Di Benedetto è stata chiamata ad esprimere il suo giudizio su diverse immagini che le venivano mostrate e non si è risparmiata su un personaggio in particolare. Si tratta di Denis Dosio, ex gieffino anche lui ed ex pupo de La Pupa e il secchione.

“Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire“, ha tuonato la ragazza. “Con le patatine nel c***o ha superato…“, ha aggiunto poi, in riferimento ad un post che fece molto parlare di lui. Dosio infatti, pubblicò un video sul portale Only Fans in cui si ritraeva proprio in questo atto fuori dal comune, scatenando un polverone mediatico.

Di recente invece, è diventato virale il suo video in cui in lacrime racconta la chiusura del suo profilo social, rivelatosi poi essere uno scherzo. Quali risposte sarà pronto a dare ora il vippone a Paola dopo il durissimo affondo? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.