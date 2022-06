Beatrice Valli e Marco Fantini si sono finalmente uniti in matrimonio e, poco dopo, è spuntato un retroscena che ha fatto commuovere tutti. Ecco di cosa si tratta.

La bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Valli si è finalmente unità in matrimonio con l’amore della sua vita Marco Fantini e i due non potrebbero essere più felici e appagati. Poco dopo le nozze, a commuovere tutti è stato un retroscena riguardante il figlio di lei, il piccolo Alessandro, avuto da una precedente relazione. Un colpo di scena davvero inaspettato che ha emozionato tutti i partecipanti e tutti i fan della celebre coppia. Ecco cosa è successo.

Beatrice Valli e il compagno di lunga data Marco Fantini (conosciutisi sul set di Uomini e Donne ben otto anni fa) sono finalmente riuscito a convolare a nozze, dopo vari posticipi dovuti alla pandemia. Un matrimonio di gran classe quello della Valli, che per la cerimonia ha scelto un abito da mille e una notte firmato Versace che l’ha fatta sembrare una vera principessa. Anche la location del matrimonio ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti: gli sposi hanno infatti scelto di suggellare il loro amore nella splendida cornice di Capri, nella magnifica Villa Lysis, che vanta una meravigliosa terrazza sul golfo di Napoli. Moltissimi gli invitati. Tra cui Aurora Ramazzotti (molto ammirata per il suo coraggio nell’esporre sempre le proprie debolezze), Alena Seredova, Elettra Lamborghini e Bianca Atzei. Ma quale è stato il retroscena che ha commosso tutti?

Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini: il retroscena commovente

A far commuovere tutti è stato il piccolo Alessandro, figlio della Valli (avuto da una relazione precedente).

Il piccolo Alessandro, che ha nove anni, ha tenuto a leggere una lettera alla sua mamma (che è apparsa molto in ansia ma felicissima alla vigilia del matrimonio) prima del fatidico sì. Una lettera davvero colma di affetto e stima, anche nei confronti del nuovo marito della madre. ”Da questo momento ti affido la mia mamma perché so che quando è con te lei è davvero felice“, ha scritto Alessandro. Una breve dedica di enorme importanza per la Valli, che ha pubblicato la notizia sul suo account Instagram. “Mio figlio, il mio primo grande amore, non poteva trovare parole migliori per accompagnarmi in un giorno così unico e speciale”, ha scritto la modella e influencer.

Il gesto del piccolo ha commosso tutti, specialmente la sorella di Beatrice, Ludovica, che ha commentato: “Quante lacrime ci ha fatto versare Ale in quel momento, solo noi sappiamo. Lui è speciale”. Anche la sorella Eleonora ha voluto dire la sua, scrivendo: “Ale, con un cuore grande”. Beatrice è solita pubblicare su Instagram momenti di vita condividi con il giovane figlio, al quale tiene moltissimo.

“Ti ho fortemente voluto. Ho cercato di essere sin da subito un esempio per te e una madre completa in tutto anche se avevo solo 17 anni”, ha affermato una volta. “Ricordo ancora il mio pancione, tu così grande e io così piccola. Ricordo ancora l’emozione del primo giorno in cui sei nato, non ero per niente spaventata, non ero titubante nell’affrontare questo mondo insieme a te”. E, in un’altra occasione, aveva scritto su Instagram: “A te che mi hai insegnato come essere una vera mamma fin dal primo giorno, a te che rimarrai per sempre il mio bambino”.