Temptation Island 2023, clamorosi colpi di scena: altro che addio, arriva il matrimonio

Clamorosi colpi di scena per due coppie di Temptation Island 2023: arriva la verità sull’addio e la scelta sul matrimonio.

Tre coppie hanno già lasciato Temptation Island 2023 e per due di esse ci sarebbero importanti colpi di scena in arrivo. Nel corso della terza puntata, infatti, Filippo Bisciglia ha condotto il falò di confronto tra Alessia e Davide che hanno lasciato insieme il villaggio e tra Gabriela e Giuseppe che, invece, hanno scelto di separarsi dopo sette anni. Tuttavia, proprio in merito a Gabriela e Giuseppe, Bisciglia ha annunciato un clamoroso colpo di scena che, probabilmente, sarà mostrato nella prossima puntata.

Tuttavia, tornati alla vita vera, anche Alessia e Davide che hanno partecipato alla trasmissione sperando di riuscire a superare un momento delicato, sarebbero pronti a spiazzare tutti con un’inaspettata novità.

Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe: cos’è successo dopo il falò di confronto a Temptation Island 2023

Dopo Manu e Isabella che hanno lasciato insieme il villaggio di Temptation Island già all’inizio della seconda puntata, nel corso del terzo appuntamento, si sono confrontati anche Alessia e Davide. Fidanzati da undici anni, hanno partecipato al programma per provare a superare una crisi causata dalla scoperta del tradimento di lei che, per circa due anni, ha avuto una relazione clandestina con un’altra persona. Davide ha deciso di perdonarla non riuscendo, tuttavia, a ritrovare in lei la fiducia di una volta.

Durante la permanenza nel villaggio, di fronte all’avvicinamento di Alessia ad uno dei tentatori, ha deciso di chiedere il falò di confronto durante il quale ha ribadito di essere innamorato e di voler uscire con lei. Anche Alessia ha espresso lo stesso desiderio ed oggi pare che i due siano pronti a compiere il grande passo. “Mi auguro un matrimonio, perché non vedo altra donna all’infuori di lei”, le parole di Davide mentre Alessia spera che ciò avvenga realmente.

Gabriela e Giuseppe, fidanzati da sette anni, hanno partecipato a Temptation Island 2023 perché dallo scorso gennaio, non stanno più bene. Gabriela ha scoperto che Giuseppe si è iscritto ad un sito di incontri perdendo totalmente la fiducia del fidanzato. All’interno del villaggio ha versato lacrime di fronte all’avvicinamento del fidanzato alla single Roberta e, a sua volta, stanca di soffrire, ha baciato un tentatore. Al termine del falò di confronto chiesto da lui, i due hanno scelto di lasciarsi.

Filippo Bisciglia, tuttavia, ha annunciato un clamoroso colpo di scena che, probabilmente, sarà mostrato nel corso della quarta puntata. Tuttavia, secondo Alessandro Rosica e Deianira Marzano, i due non si sarebbero mai lasciati.

“I due stanno benissimo insieme. E che tristezza pur di apparire. Lei mi fa le unghie da un po’, su WhatsApp ha la foto profilo con lui” è la segnalazione che, da Poggiomarino, paesino vicino Scafati che la coppia frequenterebbe, è arrivata a Deianira Marzano.