Questa puzza nella doccia non va via, è colpa dello scarico: 4 rimedi della nonna super

Quando volte sentiamo una puzza arrivare dallo scarico della doccia ma pensiamo che sia il water? Invece no, bisogna agire in fretta e bene

Può succedere tutto l’anno, ma in estate con il caldo è pure peggio e tutto quello che possiamo fare è gridare aiuto. Oppure risolvere con le nostre mani, che è sempre la soluzione migliore. Perché alzi la mano chi non ha mai sentito un odore nauseante e intenso arrivare dal piatto della doccia.

O meglio, dallo scarico, una zona che non tocchiamo mai anche quando facciamo le pulizie. Noi diamo la colpa al water, magari ai tubi che non sono proprio nuovi e invece ci stiamo sbagliando. L’odoraccio arriva proprio dalla doccia e dal suo scarico che accumula sporcizia e non è così intelligente da pulirsi da solo.

Ecco perché sempre meglio conoscere qualche trucchetto non aggressivo o invasivo, per avere il massimo rispetto delle tubature ma anche dell’ambiente. Così la prossima volta che faremo la doccia, l’unico odore che sentiremo sarà oil nostro ma basteranno sapone e shampoo per farlo andare via.

Se dallo scarico della doccia sale uno spiacevole profumo di fogna, le cause possono essere diverse. Quelle principali sono certamente collegate all’intasamento degli scarichi e alla formazione di muffa dovuta all’accumulo di residui di sapone, capelli e tutto quello che ci togliamo di dosso.

La pulizia regolare della doccia consente di limitare i danni ma non li elimina alla radice. Quindi questa volta bisogna pensare ad una pulizia profonda degli scarichi. Prima di passare ai trucchi delle nonna, un rimedio da attuare spessi.

Per liberare lo scarico della doccia da tutto quello che è rimasto incastrato basta indossare i guanti in gomma e prendere una pinzetta usata, tipo quella che si usa per le sopracciglia. Oppure in alternativa un pezzetto di fil di ferro, senza graffiare le superfici. Questa operazione dovrebbe essere fatta al massimo 1 volta la settimana, per non acculare.

Puzza nella doccia: i rimedi della nonna sono tutto naturali e l’ultimo non te lo saresti aspettato

Ma i rimedi della nonna? Tutto quello che ci serve avere sotto mano sono una bottiglia di plastica da 1 litro (quelle dell’acqua vanno benissimo) e qualche prodotto acido che tutti abbiamo regolarmente in casa.

Con il bicarbonato di sodio: quando lo scarico della doccia è intasato, versiamo 200-250 grammi di bicarbonato direttamente nel buco. Lasciamolo agire per 15 minuti e poi laviamolo via con dell’acqua bollente. Lo scarico sarà libero e il cattivo odore sparirà.

Con aceto e limone: mescoliamo 350 ml di aceto bianco con il succo filtrato di un limone all’interno della bottiglia, la tappiamo e agitiamo bene per mescolarli. Po versiamo tutto nello scarico e lo lasciamo agire anche 12 ore (ecco perché si può fare la sera prima di andare a dormire). Quando apriremo di nuovo l’acqua, l’odore dell’aceto sparirà e lo scarico sarà pulito.

Con sale da cucina: se dopo aver provato con gli acidi la puzza ancora non va via, passiamo al sale grosso. Ne mescoliamo 200 grammi con altrettanti di bicarbonato e versiamo tutto nel canale di scolo della doccia. Aspettiamo 5 minuti, versiamo dell’acqua bollente e lasciamo agire.

Con lievito di birra: so che sembra strano, ma funziona. Sciogliamo un cubetto di lievito di birra in un bicchiere di acqua da 250 ml dopo averla fatta bollire. Quando il lievito è sciolto versiamo tutto nello scarico e lasciamo agire anche qui per almeno 12 ore.