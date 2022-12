Bagno o doccia? Ecco la scelta che ci fa spendere di più

Con il caro bollette potrebbe essere giunta l’ora di cambiare le nostre abitudini, ma si risparmia di più facendo il bagno o la doccia?

Le bollette sono diventate fonte di grande preoccupazione negli ultimi mesi, ed è per questo che molti italiani cercano di risparmiare il più possibile, anche se si tratta di qualche centesimo. Ma se tutti sappiamo come abbassare il termostato, spegnere le luci quando non servono e non lasciare la televisione in stand-by, una cosa che ci siamo sempre chiesti è se convenga farsi il bagno piuttosto che la doccia.

Con l’aumento dei costi energetici e la previsione di un aumento medio della bolletta dell’acqua fino a 300 euro quest’anno, è meglio optare per il bagno o per la doccia quando si tratta di risparmiare?

Si risparmia di più facendo il bagno o la doccia?

L’aumento delle bollette energetiche, come accennato in precedenza, è all’ordine del giorno e molti di noi si chiedono come fare per contenere i costi pur facendo cose semplici come cucinare e lavare. Fare un bagno o una doccia calda è solo uno dei modi per far lievitare le bollette, ma qual è quello che consuma più energia? È più conveniente fare il bagno o la doccia?

Secondo gli esperti fare la doccia fa risparmiare più soldi rispetto a coloro che optano per il bagno. Ma dovrete anche tenere d’occhio l’ora! Un bagno tipico richiede circa 90 litri d’acqua, suddivisi in 60 litri circa di acqua calda e 20-30 di acqua fredda. Un normale miscelatore per doccia eroga circa nove litri al minuto e richiede circa sei litri di acqua calda e tre di acqua fredda. Quindi, se si fa la doccia in meno di 10 minuti, è più economico.

Infatti, una doccia di 10 minuti consuma 150 litri d’acqua e richiede 5,76 kWh per riscaldarla. Anche se i prezzi variano a seconda dei fornitori, si è stimato che 2 litri dal rubinetto equivalgono a circa un terzo di penny, quindi poco meno di 25 centesimi per doccia. Sempre secondo le stesse cifre, per un bagno da 100 litri a 40 gradi sono necessari 3,84 kWh di energia.

A seconda dell’azienda che gestisce l’acqua e le fognature, il costo dell’acqua è di circa 17 centesimi per bagno. Il gas necessario per riscaldare l’acqua del bagno costa fino a 28 centesimi, mentre l’elettricità costa circa 1 euro a bagno. Quindi il totale complessivo per un bagno si aggira tra 45 centesimi e 1,25 euro. In poche parole, se avete bambini che desiderano fare lunghe docce a 40 gradi, è meglio che li riportiate nella vasca da bagno o che fissiate un limite di tempo!