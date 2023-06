Edoardo Donnamaria e la scelta giusta per amore di Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria, per proteggere la sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi dalla parte ossessionata del fandom, prende la decisione più giusta.

Edoardo Donnamaria dice basta alla pubblicazione sui social di foto e video della sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi. Una decisione annunciata dall’influencer sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram e che arriva dopo giorni turbolenti vissuti dalla coppia. Dopo mesi vissuti in serenità, Antonella ed Edoardo hanno affrontato il primo momento difficile da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip.

In sei mesi di convivenza nel bunker di Cinecittà, Edoardo e Antonella hanno affrontato momenti duri e molto difficili riuscendo, tuttavia, a superarli tutti e ad unirsi ancora di più. Fuori dalla casa, però, a parte qualche piccolo bisticcio come ha raccontato lo stesso Donnamaria, tutto è sempre andato nel migliore dei modi. Almeno fino a qualche giorno fa quando un litigio ha portato i due ad allontanarsi.

La mancanza di interazioni social tra i due così come di contenuti di coppia ha immediatamente scatenato i fan che, notando la presenza di Edoardo a Roma e di Antonella a Milano e preoccupati per la situazione, hanno inondato i diretti interessati, ma anche le persone a loro più vicine di messaggi sui social. Una situazione che ha spinto la Fiordelisi ad ammettere pubblicamente di stare attraversando un momento difficile con il fidanzato.

Quello vissuto da Antonella ed Edoardo è stato un litigio come quelli che hanno tutte le coppie. Tra i due, infatti, è tornato il sereno, ma l’annuncio non è arrivato con una foto o un video perché Donnamaria per mettere fine all’ossessione della parte malata del fandom, ha preso una decisione drastica, ma giustissima che Antonella ha accettato.

La scelta di Edoardo Donnamaria e la reazione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria formano sicuramente la coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip che attira maggiormente l’attenzione non solo dei fan, ma anche degli haters. Ogni movimento dell’influencer e dello speaker radiofonico viene monitorato sui social e non c’è mossa che i due facciano che non provochi commenti e reazioni varie.

Accanto agli haters che non perdono occasione per criticarli e attaccarli anche quando scelgono di condividere una semplice foto di coppia, ci sono anche i fan ossessionati che, convinti di guardare ancora il Grande Fratello Vip, vorrebbero conoscere ogni movimento della coppia al punto che, in assenza di un contenuto social, scattano le indagini dando vita a ipotesi e supposizioni che non servono a niente.

Pur essendo una coppia mediatica, Antonella ed Edoardo sono due ragazzi che stanno costruendo la loro vita insieme, passo dopo passo e che hanno il diritto di vivere serenamente senza la pressione della parte malata del fandom. Da qui la scelta di Edoardo che Antonella ha accettato e annunciato sui social.

“Edoardo non farà più storie con me sui social quindi non me le chiedete più. Dice che vuole mantenere la privacy”, ha scritto la Fiordelisi sono l’ultima foto pubblicata sui social. Una scelta che la parte sana dei fan hanno accettato e compreso capendo che, dietro tale decisione, c’è la voglia totale di Edoardo di proteggere la sua storia d’amore con Antonella proteggendo soprattutto la fidanzata da critiche e attacchi social.

La conferma che la decisione è arrivata solo per proteggere la relazione e per amore dell’uno nei confronti dell’altra e viceversa arriva dai like che Antonella ed Edoardo hanno lasciato su Twitter ai commenti di alcuni fan come potete vedere qui in alto.