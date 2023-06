Attenzione: noto discount ritira prodotto di largo consumo. Ecco quale non devi mangiare!

ì Scatta l’allerta per il prosciutto crudo in vendita presso un famoso discount. Ecco qual è e perché non va assolutamente consumato.

Ogni settimana facciamo la spesa cercando di procurarci cibo che sia di qualità. Un tentativo che il più delle volte si rivela realizzabile ma che in alcuni casi, anche a fronte di tanto impegno, non va in porto come si vorrebbe. A volte, infatti, ci sono problematiche che vanno al di fuori del nostro controllo e che possono rendere uno o più alimenti potenzialmente pericolosi.

Ne è un esempio quanto appena avvenuto in un famoso discount che ha richiamato un prodotto che in questo periodo va per la maggiore, ovvero un mix di affettati.

Dopo aver parlato dell’allerta dei popcorn, ecco quindi un altro alimento a cui prestare attenzione e che è necessario riportare al punto vendita senza consumarlo.

Allerta per Antipasto Parma DOP IPG: cosa dice il Ministero della Salute

Nel periodo estivo, tra aperitivi, cene veloci e piatti freddi, il consumo di affettati tende ad aumentare diventando se non giornaliero molto più abituale rispetto alla stagione invernale. Per questo motivo, l’allerta di oggi risulta più che mai importante e da non sottovalutare. Il discount ALDI ha infatti richiamato un prodotto di largo consumo chiamato Antipasto Parma DOP IGP. Un mix di prosciutto di Parma, di Coppa e di salame felino che è risultato essere compromesso.

A detta del Ministero della Salute, infatti, il prodotto non deve essere assolutamente consumato. Dovrà altresì essere restituito presso le filiali ALDI dove ci si potrà recare anche senza scontrino ma con il solo prodotto che sarà rimborsato sul momento.

In caso di dubbi è possibile fare riferimento sempre ad ALDI chiamando il numero verde o recandosi presso uno dei tanti punti vendita.

Andando al prodotto nello specifico, sappiamo già che quello da riportare indietro a causa di presenza di Listeria monocytogenes è l’antipasto Parma DOP IGP da 100 grammi. Nella confezione sono presenti prosciutto di Parma DOP, Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP a marchi Regione Che Vai e distribuiti da ALDI S.r.l.

I prodotti richiamati sono quelli con scadenza al 16 e al 18 Luglio 2023. E sono stati prodotti da Brendolan Service Srl nello stabilimento di Via Cascinapiano 59 a Langhirano, in provincia di Parma. Il consiglio, qualora li si avesse in casa è quindi quello di riportarli indietro e di non consumarli per nessun motivo.

Qualora si fossero già consumati è bene contattare il medico curante. Mentre in caso di malessere si può fare riferimento alla guardia medica o (in caso di malessere importante) al pronto soccorso. Imparare a riconoscere ed evitare le varie allerte alimentari è un buon modo per prendersi cura di sé e della propria famiglia.