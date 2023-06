Quali sono i tacchi che dovrai indossare per essere trendy questa estate? Scoprilo qui!

Sai già quali sono i tacchi di tendenza per l’estate 2023 che dovrai indossare assolutamente per essere al top? Se la risposta è no sei sulla guida di stile giusta! Ecco i tre modelli che dovrai avere nella tua scarpiera pronti all’uso!

I tacchi sono la ciliegina sulla torta dei nostri outfit più femminili. Ma a volte non sappiamo quali siano i modelli migliori da indossare con i nostri look. Vuoi conoscere tutte le regole di stile in fatto di tacchi e le tendenze per l’estate 2023? Scopri tutti i dettagli in questa guida di stile targata CheDonna!

C’è chi li odia, c’è invece chi li ama follemente! Di cosa stiamo parlando? Delle scarpe con i tacchi!

Non tutte noi amano indossare questo particolare modello di scarpa, sicuramente a causa della loro scomodità (e chi dice il contrario mente!). Ma resta il fatto che un outfit elegante e femminile diventa perfetto se abbinato al giusto paio di scarpe con il tacco.

A proposito, quali sono i modelli di tacchi più in voga per l’estate 2023? Scopriamolo insieme!

Tacchi estate 2023: ecco le tendenze in fatto di scarpe che non conoscevi!

Décolleté basso colorato: semplice, facile da indossare, e comodo è sicuramente il modelli di scarpa con tacco décolleté con il tacco basso. Da scegliere nei colori moda, come il verde, il fucsia o il viola, questa tipologia di scarpa si abbina con tutti i look, da quelli più eleganti a quelli più sportivi. È il tacco più versatile che possiamo avere in scarpiere e sicuramente il modello di tendenza dell’estate 2023.

Tacco platform: di grande tendenza tra le influencer è il tacco platform. Questo modello molto vistoso si presenta con un tacco largo e molto alto, almeno 12 cm, e una suola platform per dare maggiore stabilità alla scarpa. Non è tra i modelli più eleganti, ma si abbina perfettamente sotto una maxi camicia oversize da indossare come abito. Questo modello è perfetto per chi vuole dare slancio alla propria figura e sembrare più alta.

Sandalo a incrocio: ultimo, ma non per importanza, è il sandalo con i lacci. Comunemente chiamato sandalo alla schiava, questo è il modello per eccellenza dell’estate 2023. Si abbina perfettamente sotto ad un minidress oppure sotto a un abito midi. Da scegliere nei colori neutri, come il camel o il beige, oppure nero, da abbinare con tutti i look. Qualunque colore scegliamo resta il fatto che il sandalo con i lacci sarà l’emblema della nostra estate!