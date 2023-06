Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: il gesto di beneficienza per l’Emilia Romagna

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi rinunciano al regalo dei fan per un gesto solidale nei confronti dell’Emilia Romagna. Il web approva.

Il grande cuore di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è tra i motivi che ha portato i fan ad affezionarsi ad entrambi. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, i due hanno dimostrato di essere sempre pronti ad aiutare le persone in difficoltà: l’ha fatto Antonella con Marco Bellavia e l’ha fatto anche Edoardo con Sarah Altobello quando è stata criticata duramente da Attilio Romita.

Prima ancora di varcare la famosa porta rossa, però, sia Edoardo che Antonella avevano mostrato di essere attenti ai meno fortunati. Edoardo, infatti, ha vissuto un periodo della sua vita in Kenya dove ha lavorato in una scuola regalando sorrisi ai bambini con cui si divertiva anche a giocare a calcio. Un’esperienza importante che lo ha poi portato a scrivere “Soldati senza armi”, una delle sue canzoni più belle.

Antonella, invece, legatissima agli animali, ha sempre aiutato i cani in difficoltà collaborando con vari canili. Giovani, generosi e attenti ai problemi della società, Edoardo e Antonella hanno così deciso di rinunciare ad una parte importante di un regalo dei fan per aiutare l’Emilia Romagna colpita dall’alluvione.

Il gesto solidale di Edoardo e Antonella per l’Emilia Romagna

Con i piedi ben piantati a terra, umili e senza troppi grilli per la testa nonostante il grande successo che stanno riscuotendo nel lavoro (lui con la radio e con la musica e lei con il suo lavoro da influencer e con la capsule di gioielli The Queen Scacco Matto che, dal 15 giugno, si arricchirà di un nuovo pezzo, ndr), Edoardo e Antonella non dimenticano le persone meno fortunate.

Con un video pubblicato tra le storie dei rispettivi profili Instagram, i Donnalisi hanno annunciato di aver rinunciato al regalo dei fan che hanno raccolto una cifra importate per regalargli un viaggio. Inizialmente, l’idea era quella di fare un viaggio all’estero e devolvere la somma ad un’opera benefica all’estera. Poi, di fronte alla tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna, Antonella ed Edoardo hanno deciso di devolvere la cifra al comune di Faenza, una delle zone più colpite.

Edoardo, poi, in una storia successiva, esorta i propri followers a donare ancora alla Croce Rossa consapevole che “4 mila euro sicuramente non risolveranno i problemi dell’Emilia Romagna”.