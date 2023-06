Quanto guadagna Sonia Bruganelli? Patrimonio ingente dell’ex signora Bonolis

Quanto guadagna Sonia Bruganelli? L’ex signora Bonolis ha un patrimonio ingente, frutto del suo lavoro da imprenditrice e in tv.

A quanto ammontano i guadagni di Sonia Bruganelli? Il patrimonio dell’ex signora Bonolis è molto ingente? Sono queste le domande più gettonate sul web dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra la Bruganelli e Paolo Bonolis. Un annuncio arrivato con un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair e che, secondo qualcuno, sarebbe stata pagata.

Eppure, a smentire tutto, è stata la stessa Bruganelli spiegando sui social di non essere stata pagata per rilasciare l’intervista avendo un patrimonio già ingente. “Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio”, le parole di Sonia che non ha mai nascosto di avere un tenero di vita alto e di potersi permettere non solo di acquistare scarpe costosissime, una delle sue passioni, ma anche di viaggiare su un aereo privato.

A quanto ammonta, dunque, l’ingente patrimonio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis?

I guadagni e il patrimonio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Difficile fare una stima del patrimonio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis anche se è facile immaginare che sia molto ingente come ha detto la stessa Sonia smentendo di essere stata pagata per rilasciare, insieme a Bonolis, l’intervista a Vanity Fair con cui hanno parlato, per la prima volta, della fine del matrimonio. Quello che tutti si chiedono ora è se la Bruganelli e Bonolis cominceranno una guerra in tribunale per la divisione del patrimonio come sta accadendo a Ilary Blasi e Francesco Totti che si sono detti addio dopo 17 anni.

La risposta è sicuramente negativa. Il matrimonio tra la Bruganelli e Bonolis è finito in modo pacifico. I due si vogliono molto bene e sono riusciti a trasformare l’amore che li ha uniti per anni in un bene sincero e profondo con cui riescono a tenere unita la famiglia. A tutto ciò deve aggiungersi il fatto che Sonia è sempre stata una donna indipendente dal punto di vista professionale.

Sonia è alla guida dell’agenzia di scouting SDL 2005 che si occupa dei casting delle trasmissioni di Bonolis e non solo. E’ anche manager di alcuni brand di abbigliamento, conduce il format “I libri di Sonia” che ha ottenuto un grande successo e, per ben due edizioni consecutive, è stata opinionista del Grande Fratello Vip.

Per ricoprire il ruolo di opinionista del GF Vip, stando ad un’indiscrezione riportata da una pagina Instagram e ripresa da Il Mattino, pare che la Bruganelli abbia percepito 12mila euro a puntata, ma si tratta di mere indiscrezioni che non sono mai state confermate.

Quanto guadagna, invece, Paolo Bonolis? Pare che, per condurre Avanti un altro, guadagni 40mila euro a puntata. Come riferisce il portale Money.it, dunque, sommando i guadagni di entrambi, l‘ingente patrimonio della Bruganelli e di Bonolis potrebbe aggirarsi sui 9 o 10 milioni di euro.