Caro bollette, è anche colpa mia: questi due elettrodomestici mi mangiano i soldi

Contro il caro bollette di luce e gas è inutile lamentarsi se non siamo noi per primi a tagliare: ci sono almeno due elettrodomestici che usiamo male

Una volta è colpa della guerra in Ucraina, un’altra dei Paese produttori di petrolio che tagliano la produzione, un’altra ancora delle accise. Tutte vero o verosimile. Ma se il prezzo delle bollette alle stelle fosse anche colpa nostra?

Perché certamente è vero che i costi fissi dell’energia elettrica e del gas (ancora più di quelli dell’acqua) non scendono mai e che i benefici ricevuti durante la pandemia sono spariti. Ma è anche vero che molto spesso non facciamo nulla per risparmiare. Invece basterebbero pochi gesti quotidiani per avere un conto in banca più ricco senza lamentarsi.

Certo, anche il governo e i fornitori devono fare la loro parte e qualcosa si sta muovendo. In senato è stato approvato da poco il decreto Bollette, che era già passato alla Camera. Serve a coprire i finanziamenti già stanziati per le famiglie e quelli che arriveranno nei prossimi mesi.

Uno di questi sarà il Bonus Riscaldamento che partirà dal prossimo autunno e non sarà soggetto a limiti Isee, quindi aperto a tutti. Con quali cifre in percentuale e quali modalità per la richiesta lo capiremo meglio nei prossimi mesi, ma sappiamo che durerà almeno fino al 31 dicembre.

Questa però è solo una piccola fetta nelle spese quotidiane degli italiani. Ormai sono molte le famiglie che faticano a far tornare i conti, anche quando cercano soluzioni alternative. In realtà però il primo risparmio è quello di evitare gli sprechi e ci sono almeno due elettrodomestici che consumano davvero troppo. Non ti sto dicendo di eliminarli definitivamente dalla tua vita, ma certo non ti fanno bene.

Caro bollette, colpe rimedi: solo così gli elettrodomestici valgono il loro prezzo

Curiosa di sapere quali sono gli elettrodomestici che divorano la tua bolletta energetica e ti fanno impazzire nei conti di fine mese? Forse qualche sospetto ti era già venuto, ma adesso ti levop ogni dubbio, con qualche consiglio.

Prima partiamo da un consiglio generale: mai usare gli elettrodomestici a mezzo carico, anche solo per poco tempo. Non è necessario far partire la lavastoviglie tutti i giorni, specie nelle famiglie non numerose. Non è obbligatorio fare la lavatrice 4-5 volte alla settimane, sempre per lo stesso motivo. Se ottimizzi queste operazioni,l stai partendo già bene.

Ma veniamo ai due elettrodomestici killer del nostri conti. Il primo è il condizionatore, che ha un consumo medio di circa 400 kwh per anno. Quindi anche senza conoscere il prezzo attuale dell’energia, tutti capiscono che il suo è un consumo davvero importante.

Che sia estate o inverno, perché ci sono anche gli apparecchi che funzionano per il riscaldamento, la regola è una sola: evitiamo gli sprechi. Ci sono almeno due rimedi facili da utilizzare per ottimizzare le spese.

1 – Scegli la misura giusta: un apparecchio di dimensioni esagerate rispetto a quelle della stanza in cui lo facciamo installare produce l’effetto contrario. Lo stesso però succede per il condizionatore è troppo piccolo. In un caso o nell’altro lo spreco di energia è assicurato.

2 – Non sbagliare la posizione: mettere il condizionatore nella stanza più calda della casa, cosa che avviene spesso, comporta uno spreco maggiore dei consumi. Infatti necessita di maggiore energia per funzionare. Invece bisogna farlo installare nella stanza più ombreggiata, curando il fatto che non ci siano elementi ad ostacolare il passaggio dell’aria.

Ma ti avevo detto che erano due gli elettrodomestici che ci fanno disperare. In effetti il secondo è

l’asciugatrice che influisce alla grande sui consumi così come sul costo di mantenimento durante la sua vita.

Anche qui ci sono i rimedi: usa l’elettrodomestico solo a cestello pieno, in modo da evitare sprechi di energia. Scegli un programma adatto al tessuto e ai vestiti bagnati per una resa migliore. Prima di caricare l’asciugatrice, usa la centrifuga della lavatrice. Così i panni saranno solo umidi e non bagnati fradici.