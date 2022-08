Separazione Totti-Blasi: escono i dettagli, ma Ilary potrebbe tirare un brutto scherzo all’ex marito

Novità sulla separazione dell’anno, quella tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Ecco le ultime scottanti rivelazioni.

Sono passate diverse settimane da quando l’ex capitano della Roma e l’ex letterina di Passaparola si sono detti addio. Una separazione arrivata a sorpresa nonostante le varie indiscrezioni che hanno accompagnato la coppia nel corso di questi anni. I due sono convolati a nozze nel 2005 e alcuni mesi dopo hanno accolto il loro primo figlio, Christian, che sembra stia seguendo le orme calcistiche del papà.

Due anni più tardi si è aggiunta alla famiglia la secondogenita Chanel e nel 2016 è arrivata Isabel, la piccolina di casa. Un matrimonio durato quasi vent’anni e che secondo alcune voci ha superato diverse crisi durante il tempo. Ma a quanto pare quest’ultima è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Alcune settimane fa la coppia romana ha dato l’annuncio definitivo della separazione, ma ultimamente sono venuti alla luce ulteriori dettagli. Scopriamoli insieme.

Totti e Blasi: una separazione contesa

Tutto sembrerebbe pronto per un imminente divorzio tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, ma le ultime indiscrezioni hanno lasciato i fan spiazzati. I possibili accordi sulla separazione definitiva dovrebbero avvenire a breve. Secondo quanto riportato da Dagospia, l’ex capitano della Roma vorrebbe chiudere la questione il prima possibile e sta cercando in ogni modo di chiudere le pratiche del caso.

Se entrambe le parti dovessero trovare un accordo, la cosa potrebbe risolversi in fretta. Ma al contrario, se uno dei due opponesse resistenza o decidesse di prolungare la situazione, allora la separazione diventerebbe giudiziale e i due finirebbero in Tribunale. Questo procedimento però potrebbe durare fino a tre anni. Secondo le ultime indiscrezioni, Francesco vorrebbe che la situazione si rivolvesse il prima possibile ma forse Ilary non la pensa allo stesso modo. Soprattutto dopo gli ultimi scoop sulla possibile coppia Totti-Noemi. Un flirt, che secondo i presunti accordi della ex coppia, doveva rimanere segreto, almeno fino al termine delle pratiche giudiziarie.

Dopo l’annuncio della loro separazione Ilary non sembrava così affranta, almeno dagli scatti postati sui social. Forse questa è stata semplicemente una reazione alla nuova coppia del momento, quella formata dal suo ex marito e dalla sua nuova fidanzata. Secondo alcuni addirittura i due vivono già assieme ma la notizia ancora non è stata confermata. Perciò la Blasi potrebbe tirare per le lunghe questo divorzio, magari per il torto amoroso e per l’imbarazzo che ha subito dall’ex capitano della Roma.