Giorgia Soleri, la confessione intima sul rapporto con Damiano David

Giorgia Soleri ha fatto una confessione intime sul suo rapporto con Damiano David, leader dei Maneskin, la band più famosa del momento.

Giorgia Soleri è uno dei personaggi più apprezzati dagli utenti della rete in quanto sfrutta i suoi account social per lanciare numerosi messaggi positivi, lottando contro le discriminazioni di ogni genere.

Per questo motivo è senza dubbio un buon esempio e diventa un punto di riferimento per i suoi giovani fan che non appena possono ne approfittano per chiederle consigli e curiosità. Nelle scorse ore, infatti, un utente della rete, prendendo in riferimento la sua relazione con il leader dei Maneskin Damiano David le ha chiesto quali sono i suoi segreti per far funzionare una coppia e farla durare nel tempo.

Giorgia Soleri non si è tirata indietro ed ha svelato i segreti del suo rapporto con il cantante più famoso del momento.

Damiano David: la confessione intima di Giorgia Soleri sul loro rapporto

La fidanzata di Damiano David, tra l’altro lui di recente si è dissociato dai Maneskin destando un certo stupore, non appena ha avuto modo di leggere la domanda postale da uno dei suoi fedeli sostenitori non si è di certo tirata indietro ed ha risposto alla sua curiosità senza troppi giri di parole ma arrivando dritta al punto e svelando secondo lei quali sono le basi per far funzionare una relazione solida e duratura nel tempo.

“Fiducia, libertà, flessibilità, comunicazione e curiosità” ha ammesso Giorgia Soleri su Instagram rivelando secondo lei quali sono gli elementi necessari affinchè una relazione possa andare avanti e diventare duratura durante il corso del tempo.

Ovviamente, sembrerebbe quasi scontato dirlo, c’è bisogno anche di un sentimento alla base per poter far funzionare il tutto e questo sembrerebbe essere proprio il caso di Damiano David e Giorgia Soleri, considerando che sono legati da diversi anni e la fama di lui non sembrerebbe aver scalfito il sentimento che li lega diventando una delle coppie più belle appartenenti al mondo dello spettacolo nostrano e non solo considerando che i Maneskin sono conosciuti in tutto il mondo grazie alla vittoria conseguita durante la scorsa edizione dell’Eurovision.