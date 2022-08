Il podcast di Meghan è primo su Spotify ma è davvero un successo?

Il podcast di Meghan Markle è stato un successo oppure no? Secondo alcuni potrebbe segnare la fine di un’amicizia importante per la Duchessa!

Il podcast è il contenuto multimediale di maggior successo al momento. Si tratta della registrazione di un dialogo o di un’intervista tra due persone esperte di un argomento che affrontano temi “caldi” o comunque interessanti del tema in questione.

Harry e Meghan avevano promesso di lanciare un podcast nel 2020: avrebbero parlato della Pandemia, delle sue conseguenze sulla società, di benessere mentale e, ovviamente della propria vita. Il progetto rimase arenato alla sola puntata pilota. Dopo lo speciale di Natale non se ne ebbe più notizia.

A distanza di quasi due anni da quel flop Meghan riprende in mano il progetto del Podcast lanciando Archetypes, cioè “Pregiudizi”. Nel suo podcast personale (in cui Harry sarà assente o comparirà saltuariamente).

Nel corso del nuovo progetto Meghan si propone di affrontare e analizzare tutte le etichette negative (appunto, i pregiudizi) contro cui le donne devono combattere ogni giorno.

Sulla carta sembra un progetto vincente e la prima puntata di Archetypes ha avuto successo, ma c’è già chi ha cominciato a criticare aspramente la Duchessa e ad affermare che il podcast è una strada verso il disastro!

Nonostante il successo del Podcast Meghan potrebbe perdere un’amica importante

Dal momento che un buon podcast difficilmente può aver successo senza ospiti interessanti, al primo episodio di Archetypes Meghan Markle ha invitato una delle sue amiche più famose a livello globale.

Si è trattato della campionessa di tennis Serena Williams, che avrebbe dovuto parlare delle difficoltà che ha affrontato nel coniugare due ruoli molto importanti, quello di madre e quello di atleta professionista di fama mondiale.

Probabilmente, quando ha accettato di prendere parte a questo podcast, Serena Williams si era fatta una certa idea generale si aspettava di essere la protagonista assoluta del podcast.

Purtroppo per Serena le cose non sono andate affatto così. L’opinione di moltissime persone tra quelle che hanno ascoltato il podcast su Spotify è che Meghan Markle ha usato il podcast e Serena Williams solo per fare pubblicità a se stessa e tornare ad accusare la Famiglia Reale.

Non è un caso infatti se nessuno sta parlando della storia di Serena dopo l’uscita del podcast. Al contrario, l’attenzione dei media è stata catturata un drammatico racconto di Meghan sull’incidente in cui Archi avrebbe potuto perdere la vita in Africa.

Anche in virtù della scioccante rivelazione data proprio durante la puntata, il primo episodio del podcast di Meghan è primo in classifica su Spotify come numero di ascolti, e non solo negli Stati Uniti.

Il podcast infatti ha avuto successo in tutti i principali paesi di lingua inglese tra cui il Regno Unito e l’Australia.

Nonostante il successo globale del progetto, per molti molti Serena Williams avrebbe tutte le ragioni per rompere l’amicizia con Meghan. Sono in molti a sostenere che Serena sia stata solamente sfruttata in virtù della sua fama e del suo enorme potere mediatico.

Come se non bastasse, molti affermano che è ancora presto per parlare di un vero successo: la prima puntata della serie potrebbe aver attirato tantissimo l’attenzione per la curiosità degli ascoltatori.

Dal momento che il podcast non è stato molto interessante (per molti, al contrario, è stato piuttosto noioso), secondo alcuni è molto presto per cantare vittoria. Le puntate successive potrebbero fare ascolti molto peggiori e soprattutto Meghan non è mai stata brava a portare avanti un progetto a lungo.

Per fare un esempio clamoroso, quando aveva compiuto 40 anni, nel 2021, Meghan aveva lanciato l’iniziativa Forty For Forty, cioè “Quaranta per Quaranta”.

In questo progetto 40 donne di successo mettevano a disposizione 40 minuti del loro tempo per tenere delle conferenze e dare consigli ad altre donne che avrebbero voluto cominciare un percorso lavorativo o imprenditoriale.

Com’è andato il progetto? Non se ne è saputo assolutamente nulla: dopo l’annuncio Meghan non ne ha più parlato, tanto che c’è addirittura chi ha sollevato il dubbio che il ciclo di incontri non sia mai partito!