Ecco perché l’outfit animalier da spiaggia di Giorgia Palmas ci piace tanto

Bella, abbronzata ed innamorata, Giorgia Palmas, un po’ come il vino, sembra migliorare anno dopo anno. A colpirci è stato il suo outfit studiato per la spiaggia, sensuale e di tendenza che di certo non passa inosservato. Copiamola in pochi semplici step.

La fantasia è aggressiva al punto giusto, smorzata dalla ciabattina flat nera del noto brand francese adorato dalle donne di tutto il mondo (Hermes) e la borsa è della nuova collezione primavera – estate 2022 di Dior. Sorvoliamo sui prezzi stratosferici di questi accessori e torniamo all’abito di Giorgia, ottimo sia per il giorno che per la sera.

In Sardegna con il suo Filippo Magnini, posa al tramonto e cattura la nostra attenzione. Ecco su quali capi puntare per essere come lei.

Portiamo l’animalier in spiaggia come fa la bellissima Giorgia Palmas

La prima idea vede il mini abito a maniche lunghe, morbide, con nastrino ai polsi e balza sul fondo di Imperial Fashion (89,00 euro sul sito ufficiale).

La colorazione in bianco e nero lo distingue da altri modelli simili e lo rende adatto anche ad un paio di sneakers (come le Balenciaga a calza).

Il vestito corto svasato con stampa leopardata Di Asos Design ha spalline sottili, gioco di incroci sulla schiena e fiocco al centro del décolleté. Si potrà sfoggiate con un sandalo flat – come proposto dalla nostra vip odierna – o con uno dal tacco medio, quadrato. Nulla di troppo alto, va evitato l’effetto nightclub. Si trova scontato a soli 14,95 euro.

Con Pinko si uniscono le tendenze cut-out (laterali) e la rinascita di questa stampa accattivante. Il vestito midi è aderente e senza maniche, ha guanti lunghi coordinati (da lasciare a casa in estate) e scollo dritto. I tacchi alti sono a dir poco obbligatori. Costa 150 euro anziché gli iniziali 250 euro.

Per chi non fosse ancora pronta ad un intero abito animalier, c’è il costume due pezzi di Good American scontato del 30% in vendita su Zalando a 32,39 euro la parte sopra ed a 45,99 euro lo slip. I nastrini neri, e la fantasia non particolarmente pensante, fanno si che sia portabile su ogni corpo e ad ogni età.

Con Ellen Hidding abbiamo visto l’outfit safari che, pensandoci bene, ha una certa rilevanza con quello di Giorgia visto che in entrambi i casi la fonte d’ispirazione, nonché l’ambiente originale, è l’Africa. Ora bisogna solo interpretarli in base alla propria personalità.

Silvia Zanchi