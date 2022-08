Anticipazioni Beautiful, il segreto di Quinn esce allo scoperto

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda in Italia. Quinn Fuller non passerà sogni tranquilli: il suo segreto è sotto gli occhi di tutti, soprattutto di Eric…

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate in onda in Italia.

Beautiful anticipazioni italiane: svelato il tradimento di Quinn

Nelle nuove anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful, Quinn Fuller dovrà fare i conti con lo svelamento del suo segreto sul tradimento e infedeltà nei confronti del marito Eric Forrester.

Le prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 la notizia sul tradimento di Quinn con Carter Walton verrà a galla e porterà con sè turbini e tempeste in casa Forrester, soprattutto perché la notizia verrà fuori in un momento estremamente delicato.

Come la tradizione di Beautiful prevede, la rivelazione del tradimento avverrà in vecchio stile, ossia con qualcuno che origlia e scopre tutta la verità. In questo caso toccherà a Brooke. La moglie di Ridge si troverà ad ascoltare una conversazione pungente e spinosa della stessa Quinn insieme a Paris Buckingham in cui la prima minaccerà la seconda per il suo silenzio.

Ma non è tutto! La rivelazione del tradimento avverrà in una circostanza molto particolare: la cerimonia di rinnovo dei voti nunziali fra Eric e Quinn. In questa occasione lo stilista senior apprenderà che la moglie è andata al letto con il suo avvocato.

La cerimonia, fortemente voluta dalla Fuller, per mettere da parte gli screzi con il marito e le notti di passione con Carter avrà un risvolto epico. Perché? Perché Eric chiederà all’avvocato di celebrare il rinnovo nunziale. Carter non potrà rifiutare l’offerta e quindi sarà proprio l’amante di sua moglie a fare da officiante.

La situazione, tuttavia, si farà imbarazzante quando Eric chiederà proprio all’avvocato di celebrare il rinnovo: Carter non se la sentirà di rifiutare e così sarà proprio l’amante della sposa a fare da officiante!

Dopo aver scoperto tutto, Brooke cercherà in ogni modo di far deviare Eric dal rinnovo nunziale ma in vanamente. Così cercherà di incitare Paris a parlare direttamente con il Forrester. Ma alla fine sarà proprio la Logan ad interrompere la cerimonia e svelare ogni dettaglio sulla tresca amorosa della moglie.