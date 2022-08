Vuoi dormire meglio? Queste piante hanno un effetto magico sul sonno

La natura e una farmacia a portata di mano. Oggi ti spieghiamo come dormire bene grazie all’aiuto delle piante.

I benefici degli elementi naturali non sono sempre noti, moltissime piante hanno dimostrato di avere poteri curativi. In antichità le piante rappresentavano il mezzo principale attraverso il quale si curavano problemi di varia natura. La fitoterapia è ancora oggi una grandissima risorsa e non la dovremmo affatto sottovalutare.

Anche per quanto riguarda il sonno, le piante possono rappresentare un’alternativa valida ai farmaci chimici, molte piante hanno effetti booster sul sonno e ne migliorano sia la qualità che la quantità, dimostrando di essere degli egregi sostituti dei sonniferi sintetici. Curare i disturbi del sonno ricorrendo a cure naturali non ha contro controindicazioni come l’uso dei sonniferi chimici che potrebbero creare dipendenze e persino disturbi depressivi. Le piante hanno proprietà sedative e calmanti che le rendono sonniferi eccellenti ma senza alcun rischio. Anche l’alimentazione influisce sul sonno, scopri cosa mangiare per dormire meglio.

Ecco le piante che ti aiutano a dormire meglio e di più

Secondo gli erboristi tra le piante che favoriscono il sonno emergono: valeriana, passiflora, luppolo, melissa e biancospino. Queste sono tra le piante più note per curare i disturbi del sonno. Ovviamente prima di scegliere la cura naturale più adatta alla singola persona sarebbe meglio consultare un erborista o un naturopata, o comunque una persona specializzata in fitoterapia.

Oltre alle piante appena elencate anche tiglio, verbena, fiori d’arancio e camomilla o il rosmarino sono comunemente impiegate in caso di problemi legati al sonno.

Come si può notare, esiste un’ampia varietà di piante che possono aiutarci in questo senso. Il tiglio per esempio spicca per le sue proprietà lenitive e sedative tanto che molti integratori alimentari studiati per il sonno sono a base di tiglio.

Le piante custodiscono un potere fortissimo intimamente legato alla Terra. Dentro le piante scorre il potere dello spirito della terra. Se hai problemi di sonno dovresti iniziare a sfruttare le virtù che la natura mette a nostra disposizione. Dovresti provare l’effetto di diverse piante perché ognuna di queste potrebbe rappresentare la migliore soluzione nel tuo caso.

Dormire bene è molto importante ed è fondamentale per una vita più serena, più vitale e più proficua. Un buon sonno ha un buon impatto anche sul nostro stato psicologico, non solo fisico, e ci aiuta ad affrontare la vita nel modo migliore che si possa immaginare.