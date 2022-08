Cosa succede se metto insieme scampi e patate? Un mix quasi perfetto

By

Crocchette fa rima con crostacei: come gli scampi che in questo caso mescoliamo con le patate per una ricettina sfiziosa

Le crocchette di patate e scampi, buone da mangiare subito ma anche da congelare, sono un antipasto leggero e saporito che si trasforma anche in un finger food per buffet e aperitivi in compagnia

Crocchette di patate e scampi, il miglior modo per servirli

Per gustare al meglio il sapore delle crocchette di patate e scampi basterà servirle su un letto di insalata fresca, accompagnate con della maionese fatta in casa oppure una salsa allo yogurt.

Ingredienti:

600 g di code di scampi

1 spicchio d’aglio

1 limone

400 g di patate novelle

1 mazzetto di prezzemolo

2 uova medie

1 cucchiaino di paprica dolce

pangrattato q.b.

1 limone

1 l olio di semi

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

La prima operazione è quella di liberare la coda degli scampi. Il segreto per sgusciarla bene senza rovinarla è uno solo: staccare prima la parte della testa, facendo una leggera torsione.

Poi, usando un paio di forbici da cucina, incidiamo la cartilagine del ventre su entrambi i lati. Stacchiamola e cominciamo ad estrarre delicatamente la polpa. Con le teste invece possiamo preparare un brodo che torna sempre utile.

Teniamo gli scampi da parte, in frigorifero, e passiamo alle patate. Dobbiamo metterle a lessare in una pentola, partendo da acqua fredda, calcolando 30 minuti da quando comincia l’ebollizione. Poi spegniamo, scoliamo le patate e sbucciamole ancora calde. Quindi passiamole con lo schiacciapatate direttamente in una ciotola.

Riprendiamo la polpa degli scampi e tritiamola grossolanamente al coltello aggiungendoli alle patate insieme alla scorza grattugiata di mezzo limone e alle uova. Uniamo anche il prezzemolo tritato insieme allo spicchio d’aglio, regoliamo di sale e di pepe macinato fresco. Infine insaporiamo con la paprica dolce.

Mescoliamo il composto delle crocchette di patate e scampi direttamente con le mani leggermente inumidite e quando è tutto ben amalgamato formiamo le nostre crocchette. Più rotonde, più ovali, più cicciose o schiacciate, è una scelta personale.

Passiamole nel pangrattato facendolo aderire bene alla superficie su tutti lati e siamo pronti per la parte più bella, la frittura. Versiamo abbondante olio di semi in una padella antiaderente e cuociamo le polpette circa 3-4 minuti per parte, fino a quando diventano dorate.

Tiriamole su con le pinze oppure un mestolo forato appoggiandole su fogli di carta assorbente o carta per fritti. Possiamo mangiarle bollenti oppure tiepide.