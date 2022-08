La guida di San Marino per scoprire tutte le sue intriganti attrazioni

Ecco una lista delle migliori attrazioni da visitare quando vai a San Marino. Consultala per assicurarti di non saltare nulla!

San Marino, una delle Repubbliche più antiche del mondo, è una destinazione obbligatoria, soprattutto per chi risiede nel Bel Paese.

Se non hai ancora avuto la possibilità di visitare questo meraviglioso territorio, vogliamo aiutarti con una lista delle attrazioni più celebri di San Marino.

Le attrazioni immancabili nella tua visita a San Marino

Molti non lo sanno, ma San Marino nasconde alcune delle gemme più belle e antiche dello stivale. Qui potrai trovare delle vere e proprie attrazioni da cartolina, ricche di storia e cultura.

Per questo motivo qui di seguito troverai un elenco delle varie bellezze del territorio sanmarinese. Vedrai che non ti pentirai di aver visitato uno della repubbliche più antiche del mondo!

TRE TORRI

Appena arrivati noterai subito che la Repubblica di San Marino e la città di San Marino sono incentrate sulla fortezza che si erge sulla sua possente montagna. Questa, risalente al 1200, è composta da tre torri, tutte restaurate in qualche modo nel corso degli anni. Due di esse sono state utilizzate come prigioni fino agli anni Sessanta. La seconda torre si trova sulla parte più alta del Monte Titano, a 756 metri sul livello del mare. La terza si trova da sola, isolata dalle altre. Solo due delle tre torri sono accessibili al pubblico.

PIAZZA DELLA LIBERTÀ

Il Palazzo Pubblico si trova su un lato di Piazza della Libertà. Una fontana ornata si trova al centro della piazza che si affaccia sulle colline sottostanti.

PALAZZO PUBBLICO

Il Palazzo Pubblico è la sede principale di tutto ciò che è ufficiale a San Marino, compreso il Parlamento. Situato proprio sulle mura della città, contiene anche torri di guardia, parte della difesa militare della città in tempi passati. Di notte è particolarmente suggestiva. Essendo stato teatro di gran parte della storia politica di San Marino, l’edificio presenta diversi stemmi che rappresentano sia la Repubblica che i comuni. È in stile gotico, anche se molto più sobrio di molti altri edifici gotici in Europa. La Guardia di Rocca si esibisce nella cerimonia del cambio della guardia al Palazzo durante l’estate. In questo periodo si esibiscono ogni 30 minuti dalle 8.30 alle 18.30, sette giorni su sette.

BASILICA DI SAN MARINO

Questa chiesa cattolica è la principale di San Marino e si distingue dagli altri edifici per la sua architettura romana, in particolare per le colonne corinzie della facciata. Sopra la porta d’ingresso è presente lo stemma della Repubblica di San Marino. La Basilica è una costruzione relativamente recente per gli standard europei, essendo stata edificata negli anni ’20. Sorge sul sito di una chiesa costruita nel settimo secolo.