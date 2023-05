Federica Nargi in bikini è favolosa: prova costume da 10 e lode

Federica Nargi è una sirenetta al mare: l’ex velina è semplicemente sensazionale in bikini. La prova costume è davvero da 10 e lode.

Prova costume da 10 e lode per Federica Nargi per la quale il tempo non passa mai. Sono passati anni da quando la Nargi diventò famosa come velina di Striscia la Notizia, eppure, sembra che il tempo si sia fermato. Guardando, oggi, le foto che pubblica su Instagram, Federica appare ancora più bella rispetto a qualche anno fa. Merito sicuramente di madre natura che ha dotato la compagna di Alessandro Matri di una bellezza mozzafiato con cui strega donne e uomini.

Nel corso degli ultimi anni, la vita della Nargi è notevolmente cambiata con la nascita delle figlie Sofia e Beatrice, bellissime esattamente come mamma, ma ciò che non cambia mai è la bellezza dell’ex velina che, su Instagram, continua ad incantare tutti sia quando pubblica foto in bikini che quando si mostra con look casual o eleganti.

Federica Nargi, in bikini è semplicemente mozzafiato

Con il mare alle sue spalle, un sorriso sincero, capelli sciolti che le cadono sulle spalle e un bikini di Golden Point, Federica Nargi inaugura la la stagione del mare e dei costumi con la foto che vedete qui in basso e che ha mandato letteralmente in tilt il web con la sua straordinaria bellezza.

Migliaia di like e di complimenti per la Nargi che è seguitissima su Instagram dove, oltre a pubblicare foto dei suoi lavori, condivide, soprattutto tra le storie, video in cui mostra i suoi momenti di gioco con le figlie Sofia e Beatrice che cominciano ad imitarla indossando i suoi vestiti e regalando non solo a mamma Federica, ma anche a papà Alessandro Matri dei simpatici siparietti.

Federica, dunque, ha già superato alla grande la prova costume e si prepara a godersi l’estate con la famiglia e gli amici. Negli scorsi anni, la famiglia Matri-Nargi ha scelto spesso Formentera come meta delle vacanze: sarà la stessa anche per l’estate 2023? I fan, nel frattempo, si godono la bellezza della loro beniamina in attesa di poter vedere altri costumi che, indossati da lei, sono sempre assolutamente splendidi.

Elegante, bellissima, raffinata e molto semplice, sono tutti questi i motivi per cui la Nargi è particolarmente amata dalle donne che non perdono occasione per inondarla di complimenti e di parole d’affetto.