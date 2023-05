Daniele Dal Moro rompe il silenzio: retroscena bomba sull’addio ad Oriana

Daniele Dal Moro rompe il silenzio e svela un retroscena bomba sui motivi che hanno portato alla rottura con Oriana Marzoli.

Daniele Dal Moro, dopo diverse ore di silenzio dal gesto di Oriana Marzoli che gli ha tolto il segui su Instagram lasciando Verona per tornare a Milano, rompe il silenzio svelando i motivi che hanno portato alla fine della storia. Il veneto, con il profilo Twitter di un amico (il suo è stato sospeso ndr) è intervenuto in una room degli Oriele raccontando cos’è successo con Oriana prima che lei decidesse di lasciare Verona.

Con undicimila persone ad ascoltarlo, Daniele ha esordito chiedendo ai fan di non attaccare Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che ha visto a Verona prima della rottura con Oriana e che molti fan degli Oriele hanno accusato di essere la causa della rottura. “Lasciamo stare Antonella e Edoardo, non hanno fatto nulla diversamente da come leggo in giro”, le parole di Dal Moro che ha poi svelato i motivi delle discussioni con Oriana.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: perché la storia è finita

Perché la storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è finita? Dopo le lacrime di Oriana su Twitter, Daniele ha deciso di parlare svelando diversi retroscena sui motivi che hanno portato alla rottura. “Io e Oriana abbiamo tante incomprensioni, tante derivano dalle cose che mandate voi”, ha detto Daniele spiegando di aver più volte discusso con Oriana per video, foto e screen che le mandano i fan. “Io e Oriana abbiamo tante incomprensioni, tante derivano dalle cose che mandate voi. Ho litigato anche con Oriana perché ultimamente non mi sono esposto sui social”, ha aggiunto.

Daniele, poi, ha svelato di aver litigato con Oriana anche perché ha deciso di vedere Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che, trovandosi a Verona, hanno deciso di salutarlo. “Non ci capiamo, abbiamo tante discussioni, litigate. L’ultima volta perché ho visto Antonella. Non è quello il motivo della rottura ma non ha agevolato. A Edoardo sono affezionato, la vita è mia e posso decidere come voglio. Erano a Verona e ci siamo visti. Mi ha detto che si è sentita umiliata. Queste sono le motivazioni, sono incomprensioni“, ha aggiunto.

Tra le storie su Instagram, poi, Daniele ha pubblicato un lungo sfogo in cui ha tirato in ballo anche Antonino Spinalbese. Secondo quando racconta Daniele, infatti, Oriana, dopo la festa di Signorini a Milano, è andata a casa di Antonino.

“La vostra reina dopo la festa di Signorini è andata a casa di Antonino, non credo sia un problema se io vedo Edoardo e Antonella, e pensate che non ho neanche visto Nikita. E potete immaginare il perché“, ha concluso il veneto che ha poi smesso di seguire Oriana cancellando anche la foto di coppia che aveva pubblicato.