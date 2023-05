Se hai capelli lisci e grassi portali così. L’effetto sarà super!

Scopri come portare i capelli lisci e grassi per ottenere un effetto davvero unico e semplice da gestire. Non ti sembrerà vero.

Chi ha capelli grassi e quindi tendenti all’unto, sa bene come renderli belli per diversi giorni sia spesso molto difficile se non addirittura impossibile. Eppure, spesso basta trovare il taglio di capelli giusto per fare la differenza.

Assecondando il capello proprio nel suo momento peggiore con un taglio che gli sia conforme si può infatti porre in secondo piano l’effetto unto e ottenere persino un effetto piacevole. Se ti trovi anche tu a combattere con questo problema, non ti resta quindi che continuare a leggere. Dopo aver visto com’è meglio portare i capelli lunghi dopo i 40 anni, scopriamo insieme qual è il taglio più indicato se hai capelli lisci e al contempo grassi. Il risultato ri sorprenderà!

Ecco qual è il taglio giusto per capelli lisci e grassi

Se hai capelli lisci e anche grassi, sai bene come tenerli in forma per più di due giorni sia quasi impossibile. Oltre ad apparire unti i capelli tendono infatti ad appiattirsi al punto da non essere poi così piacevoli da vedere. Sopratutto se, tra le altre cose, ne hai anche pochi e fini. Per fortuna, però, esiste una soluzione piuttosto semplice che è quella di optare per un taglio che sia in grado di dargli un tono. Per ottenere un buon risultato ti basta infatti optare per un taglio scalato corto che non vada oltre le spalle e che abbia una scalatura piuttosto bassa. In questo modo i capelli acquisirnano quel minimo di volume che anche quando sono un po’ unti gli evita di appiattirli e, tra le altre cose, appariranno più belli da vedere.

Se sei una che ama armeggiare con piastra e phon puoi anche optare per delle lunghezze che puntino verso l’esterno o per un leggerissimo ondulato che sarà sicuramente gradevole da vedere, che non richiederà troppo tempo e che ti farà sentire unica. Inoltre non va dimenticato che questo taglio di capelli è anche piuttosto semplice da mantenere e che una volta realizzato sarà semplicissimo da lavare e asciugare. Cosa che ti aiuterà a sentirti bene con te stessa anche in caso di shampoo frequenti e di capelli da gestire sempre in modo diverso. Ovviamente, anche la frangia è opzionabile anche se in tal caso per mantenerla sempre pulita dovrai imparare a lavarla da sola per non stressare troppo io resto della chioma. Tutte piccole strategie che una volta acquisite ti faranno godere del taglio perfetto. Quello da sfoggiare sia in estate che inverno, sempre senza pensieri.