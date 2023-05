Capelli lunghi? A prescindere dal taglio, dopo i 40 portali così. Ti vedrai molto meglio!

Scopri come portare i capelli lunghi dopo i 40. Ti sentirai e ti vedrai benissimo!

Secondo alcuni, dopo i 40 i capelli andrebbero accorciati per donare maggior giovinezza al viso. Sebbene sia vero che i capelli lunghi risultino spesso difficili da trattare e che possano appesantire il volto, ci sono degli stratagemmi che possono cambiare tutto e renderli attraenti e splendidi anche dopo i 40.

Ciò che conta è scegliere sempre la soluzione che fa sentire meglio e più in linea con se stessi. Solo così, infatti, sarà possibile godere a pieno di una chioma in grado di far apparire e sentire più giovane e bella che mai. Dopo aver visto qual è il miglior taglio di capelli dopo i 50, scopriamo quindi come portare quelli lunghi e che non si desidera tagliare dopo i 40.

Capelli lunghi dopo i 40? Portali così!

Se hai superato i 40 e ami avere i capelli lunghi, sei nel posto giusto.

Oggi infatti ti sveleremo come portarli senza dover far uso della forbice. Perché, diciamocelo, i capelli lunghi se curati e ben trattati, vanno benissimo ad ogni età. Anzi, proprio dopo i 40 possono risultare ancora più belli e donare tutto il fascino che desideri sfoggiare.

Per riuscirci ti basta optare per uno scalato o creare comunque livelli diversi grazie alla piega.

L’opzione migliore, in tal senso, è quella di ondulare i capelli o di optare (se taglio e capelli lo consentono) per un mosso deciso.

I capelli mossi, infatti, tendono ad addolcire lo sguardo e ad alleggerire i lineamenti.

Sceglierli, quindi, aiuta ad apparire più giovani pur portando i capelli lunghi. Capelli che grazie alla scelta della piega ondulata appariranno più sani e meno stanchi.

Ovviamente se si ama il liscio si può optare per un leggero movimento da apportare solo sulle lunghezze. Ciò che non dovrebbe mancare mai è però la presenza di onde che siano in grado di donare dinamicità e di rendere il taglio più bello. Una scelta che potrai applicare sia a tagli di capelli molto lunghi che di media lunghezza e a prescindere dalla presenza o meno della frangia.

Per iniziare, quindi, il consiglio è quello di valutare il tipo di mosso che ti fa sentire bene e che ti piace portare. Per farlo ti basta iniziare dalle punte e andare salendo di volta in volta un po’ più su. Potresti scoprire di amarti con capelli così mossi da sembrare quasi ricci o di preferire un liscuio con leggere onde. Ciò che conta è non fermarti al primo tentativo ma sperimentare. Sarà divertente e ti consentirà di trovare l’acconciatura più adatta al tuo stile.